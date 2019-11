Dancila a ingropat bugetul, dar Orban si Iohannis ar putea sa bata ultimul cui in sicriu

Dr. Ioana Petrescu este consultant international pe probleme de administratie publica si directorul Centrului de Leadership si Inovare la SNSPA, fost ministru de finante si fost cadru didactic la Universitatea Maryland, College Park.

Atunci, daca s-a decis sa nu avem un Guvern mai bun, ci doar unul functional, ar trebui sa vedem ca astazi s-a deblocat situatia si lucrurile se misca. Pana acum, nu am vazut nimic rezolvat din marile probleme. Veti spune a trecut doar o saptamana, insa se puteau rezolva multe in acest termen, mai ales urgentele. Si ma gandesc aici la una dintre prioritatile majore, care nu poate astepta nicio zi in plus: a doua rectificare bugetara!Ludovic Orban a declarat in urma cu cateva zile nu sunt bani suficienti pentru programele de sanatate si nici in bugetul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Problema se rezolva urgent printr-o rectificare, indata ce au constatat ca sanatatea romanilor are nevoie de finantare.A mai spus ca deficitul este mai mare decat cel raportat de Ministerul Finantelor. Deci, adaug eu, situatia e mai grava decat pare si riscam sa depasim 3%, daca Guvernul nu face nimic. In schimb, Orban nu spune ca se grabeste sa faca rectificarea, pe care putea sa o finalizeze si in weekend, ci ne spune cu certitudine ca nu se va incadra in tinta de deficit impusa de Tratatul de la Maastricht: "va depasi cu siguranta 3% in acest an, dar nu inseamna ca trebuie sa ne panicam".Pai, tocmai din astfel de motive, cum ar fi respectarea angajamentelor internationale, multi parlamentari au facut un compromis si au votat acest guvern, ignorand faptul ca unii ministri nu au primit votul comisiilor de specialitate. Iata ca la o saptamana de la investire, premierul ne spune ca nu le va respecta!Suntem la inceputul lunii noiembrie, inca se mai poate salva ceva. Mai exact, se poate face rapid o rectificare negativa si se pot reduce drastic cheltuielile pentru ultimele doua luni. In aceeasi timp, se pot mari veniturile bugetare.Insa, Orban stie ca daca taie banii catre primarii si cheltuielile electorale, l-ar putea afecta negativ pe Iohannis in turul doi al alegerilor. Va mai aduceti aminte de anul 2009, cand nu s-au luat masuri de combatere a crizei bugetare si economice inainte de alegeri? Insa, dupa ce au trecut alegerile prezidentiale, deodata presedintele a realizat ca e o problema si a taiat salariile si a crescut taxele. Se pare ca greselile istoriei tind sa se repete.Este adevarat ca Orban a declarat ca se gandeste sa initieze un proiect care prevedea o taxa pe mediu. Imediat, declaratia a fost nuantata de PNL si premierul a negat ca va impune vreo taxa de orice fel in urmatorul an. Deci, Orban, probabil sunat de la Cotroceni, si-a eliminat din start o modalitate de a mari veniturile si de a inchide bugetul sub 3%.Ca sa faca rost de bani, Orban incearca sa dea afara oameni din ministere prin restructurare, gandindu-se, probabil, ca angajatii de la stat oricum nu voteaza cu PNL. Dar, nu e clar ca va rezista tentatiei de a angaja PNL-isti in locul celor trimisi acasa si atunci aceasta masura nu va reduce cheltuielile prea mult incat sa micsoreze deficitul.Solutii exista, dar trebuie sa grabeasca, pentru ca situatia e mult mai grava decat anul trecut pe vremea asta. In 2018, dupa 9 luni, deficitul era de 1,78%, in timp ce in aceeasi perioada din 2019 ajunsese deja la 2,62%, cu 10 miliarde mai mare. In 2018, am atins deficitul de 3% la final de an, cu o rectificare facuta in 23 noiembrie. De data aceasta este situatia mult mai grava si nu mai putem astepta pana la final de noiembrie. Pe 25 noiembrie, dupa turul doi, va fi prea tarziu pentru a tine sub control deficitul si a feri Romania de impactul unei proceduri de deficit excesiv.Daca Orban va alege sa se ocupe mai intai de campania electorala pentru a-i asigura lui Iohannis victoria in alegeri si va amana rectificarea bugetara, deficitul va trece de 3%. In aceste conditii, Comisia Europeana va analiza daca deficitul bugetar excesiv este cauzat de cauze exceptionale (criza economica, influx neprevazut de migranti etc). Ei bine, nu suntem in niciuna dintre aceste situatii! Deficitul este cauzat de cheltuieli bugetare excesive. Ne-am intins mai mult decat ne e plapuma.Initial, Romania nu va fi sectionata financiar, dar i se vor impune o serie de conditii pentru incadrarea in tinta de deficit. Abia dupa aceasta etapa, Romania ar putea fi sanctionata financiar, daca nu respecta recomandarile Comisiei. Insa, Consiliul European poate sanctiona o tara care depaseste deficitul de 3% prin "suspendarea totala sau partiala" a fondurilor de coeziune. Perioada de suspendare dureaza pana la remedierea situatiei, adica pana ce tara sanctionata se incadreaza in deficitul de 3%.Ca sa isi maximizeze sansele de a castiga un nou mandat la Cotroceni, candidatul Iohannis pare ca a pus Guvernul PNL sa lucreze doar pentru el si sa duca Romania intr-o situatie fara iesire. Parerea mea e ca nu vom vedea o rectificare negativa prea curand si Orban si Iohannis vor lasa deficitul sa sara de 3%, aruncand toata vina in spatele lui Dancila.Pentru a-l ajuta pe Iohannis sa castige alegerile, Orban nu va avea nicio jena sa duca Romania in procedura de deficit excesiv.