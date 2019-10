Deficitul bugetar a crescut cu 50% in primele opt luni. Continuam sa cheltuim mult mai mult decat incasam

veniturile bugetului general consolidat sunt in suma de 204,1 miliarde lei, reprezentand 19,8% din PIB

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt in suma de 226,1 miliarde lei

Comparativ, in primele 8 luni din 2018, deficitul bugetar a fost de 14,6 miliarde lei, respectiv 1,54% din PIB. In primele 8 luni ale anului 2017, deficitul bugetar a fost de 6,5 miliarde lei, respectiv 0,78% din PIB, in crestere fata de deficitul de 3,1 miliarde lei, respectiv 0,41% din PIB, inregistrat la aceeasi perioada a anului 2016.In primele 8 luni din 2019,, comparativ cu 19,3% din PIB in aceeasi perioada a anului 2018."Se inregistreaza cresteri, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, in cazul incasarilor din contributii de asigurari (+15,8%, respectiv o crestere cu 10,1 miliarde lei), impozit pe profit (+14,3%, respectiv o crestere cu 1,5 miliarde lei), TVA (+11,6%, respectiv o crestere de 4,3 miliarde lei ), accize (+8,9%, respectiv o crestere de 1,6 miliarde lei), venituri nefiscale (+5,7%, respectiv o crestere cu 1,01 miliarde lei)", se arata in comunicat.Incasarile din contributiile de asigurari au fost influentate de cresterea efectivului de salariati din economie, a castigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar si de conditiile legislative noi privind transferul contributiilor din sarcina angajatorului in sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA in crestere cu 11,6% fata de realizarile aceleiasi perioade a anului 2018, ajungand la o valoare de 41,3 miliarde lei.De asemenea, incasarile din impozite si taxe pe proprietate au crescut cu 15,4% respectiv o crestere cu 0,6 miliarde lei.Se inregistreaza scaderi ale incasarilor cu 99,2% fata de aceeasi perioada anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati ca urmare a aplicarii OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule. Sumele de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate sunt de 9,8 miliarde lei., cu 14,8% mai mari fata aceeasi perioada a anului precedent.acordate in temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Cheltuielile cu bunuri si servicii au crescut cu 14,8% fata de primele opt luni ale anului precedent."Cresteri semnificative se inregistreaza atat la bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, dar si la bugetul de stat. Se inregistreaza de asemenea cresterea cheltuielilor cu subventiile cu 12,6%.Cheltuielile cu asistenta sociala au crescut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 10,7%, fiind influentate, in principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungand de la 1.000 lei la 1.100 lei, de cresterea nivelului indemnizatiei sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei", se arata in comunicat.Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 19 miliarde lei, cu 6,2 miliarde mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent.