Deficitul bugetar a fost de 460 milioane lei in ianuarie, in principal din cauza majorarii rambursarilor de TVA

In ianuarie 2019, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un excedent de 0,7 miliarde de lei, respectiv 0,07% din PIB.In ianuarie 2020, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 0,46 miliarde lei (0,04% din PIB)."Comparativ cu excedentul inregistrat in luna similara a anului trecut, deficitul din luna ianuarie 2020 este explicat in principal de majorarea rambursarilor de TVA cu 1 miliard lei (1,72 miliarde lei in ianuarie 2020, comparativ cu 0,72 miliarde lei in ianuarie 2019), respectiv cresterea cheltuielilor de investitii cu aproximativ 0,82 miliarde lei fata de aceeasi perioada a anului precedent", se arata in comunicat.Veniturile bugetului general consolidat au insumat 27,55 mld lei in ianuarie 2020, in crestere cu 6,8% fata de nivelul inregistrat in luna similara a anului trecut."Exprimate ca pondere in PIB, veniturile bugetare au inregistrat o reducere marginala (0,1 puncte procentuale), explicata in principal de cresterea restituirilor din TVA cu 141%. Incasarile din impozitul pe venit au inregistrat 2,28 mld lei in ianuarie 2020 si prezinta o crestere de 14,4% fata de luna similara a anului trecut", se arata in comunicat.Evolutia incasarilor din impozitul pe salarii in luna ianuarie (8%,an/an) reflecta dinamicile castigului salarial mediu brut (10,7%) si a numarului mediu de salariati (0,9%) inregistrate in luna decembrie 2019. Totodata, scutirea salariatilor din domeniul constructiilor si a sectoarele industriale conexe de la plata impozitului pe venit a generat un impact negativ de 127,9 mil. lei in ianuarie 2020, comparativ cu incasarile din ianuarie 2019.In luna ianuarie, ANAF a rambursat TVA in suma 1,72 miliarde lei, cu 1 miliard de lei mai mult decat anul trecut, continuand politica de plata cu celeritate a sumelor datorate catre mediul privat."Vom continua acest comportament corect in raport cu mediul privat, fie ca vorbim de facturile ajunse la scadenta, fie despre rambursarile de TVA. Evolutia din prima luna reprezinta un prim semnal ca actorii din economie inteleg sa se conformeze voluntar si au incredere in parteneriatul cu statul si in solutiile propuse pentru a flexibiliza si imbunatati administratia publica", a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu.Incasarile din contributii de asigurari au inregistrat 9,97 mld lei in ianuarie 2020 si prezinta o accelerare, de la 8,5% in decembrie 2019 la 10% in ianuarie 2020 (an/an). Dinamica acestora reflecta preponderent avansul fondului de salarii din economie, de 11,6% in decembrie 2019, in incetinire fata de ritmul din luna anterioara. De asemenea, scutirea salariatilor din domeniul constructiilor si sectoarele industriale conexe de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate si de reducere a contributiei asiguratorii in munca datorate (potrivit OUG nr 114/2018) au avut un impact negativ de 180,9 mil lei asupra incasarilor din contributii.Cheltuielile bugetului general consolidat in suma de 28 mld lei (2,5% din PIB), au crescut in termeni nominali cu 11,6% fata de aceeasi luna a anului precedent. Cheltuielile au inregistrat o crestere cu 0,07 puncte procentuale de la 2,4% din PIB 2019 la 2,5% din PIB in 2020.Cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost in valoare de 1,31 mld. lei, fiind de aproape trei ori mai mari fata de ianuarie 2019.Cheltuielile de personal au insumat 8,46 mld lei, in crestere cu 11,9% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, reflectandu-se majorarile salariale, indemnizatia de hrana aplicate incepand cu 1 ianuarie 2019, acordate in temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Exprimate ca pondere in PIB, cheltuielile de personal si-au mentinut ponderea la nivelul de 0,7%.Cheltuielile cu bunuri si servicii au fost 3,23 mld lei, in crestere cu 2,8% fata de anul precedent. In cadrul bugetului general consolidat, majorarile fata de medie se inregistreaza la nivelul bugetelor locale, precum si la bugetul asigurarilor sociale de stat pentru plata serviciilor de transmitere si achitare a pensiilor.Cheltuielile cu asistenta sociala au inregistrat 11,87 mld lei in ianuarie 2020 si prezinta o crestere nominala de 15,1% comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent. Evolutia cheltuielilor cu asistenta sociala a fost influentata, in principal, de majorarea punctului de pensie, incepand cu 1 septembrie 2019, cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei, a indemnizatiei sociale pentru pensionari garantata cu 10%, majorarea alocatiilor pentru copii incepand cu 1 mai 2019, precum si devansarea sumei de 1,4 miliarde lei pentru plata a 50% din cheltuielile cu pensiile pentru luna februarie care se distribuie prin Posta Romana.Bugetul general consolidat a incheiat anul 2019 cu un deficit de 48,3 miliarde lei (10,18 miliarde euro), 4,6% din Produsul Intern Brut (PIB), peste tinta de 3% agreata cu Uniunea Europeana (UE), in conditiile in care cheltuielile de personal au crescut cu 18,8%.