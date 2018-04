Economia Romaniei, incotro? Marile vulnerabilitati si cum vor fi afectati romanii in perioada urmatoare

Care sunt punctele forte, dar si vulnerabilitatile economiei romanesti

Una peste alta, in momentul de fata, tabloul economiei romanesti pare sumbru. Cum si de ce arata asa economia Romaniei, care sunt punctele forte, dar si pericolele la care suntem expusi si ce ar trebui sa faca autoritatile pentru a nu ajunge intr-o noua criza economica? Am discutat cu profesorul de economie Bogdan Glavan si cu analistul economic Valentin Ionescu."Romania continua pe traseul pe care s-a inscris si anul trecut: cresterea cheltuielilor publice, adica o politica bugetara expansionista, care imprima cresterea cererii de consum, a preturilor si a deficitului comercial.Acestea sunt cele doua supape prin care se elibereaza tensiunea creata in economie din cauza politicii bugetare expansioniste", explicaLa randul sau, analistul economic Valentin Ionescu face o trecere in revista a ceea ce s-a intamplat in primele 3 luni ale anului.Potrivit acestuia, cu somajul stam oarecum bine, rata somajului scazand in februarie fata de luna ianuarie. In toamna este insa posibil sa creasca din nou, avertizeaza Valentin Ionescu, iar problema critica este la tineri."In luna februarie erau 419.000 someri inregistrati (in varsta de 15-74 de ani, nu stiu de ce au sarit de la 65 ani la 74 ani), in usoara scadere fata de luna ianuarie. Somaj mai mare la tineri intre 15 - 24 de ani (20%), in crestere fata de luna septembrie 2017 (17,8%). Probabil ca somajul va mai scadea pe masura ce se reia activitatea in agricultura si va creste spre toamna. Problema critica este la tineri intre 15 - 24 de ani", ne-a declarat Valentin Ionescu.In ceea ce priveste inflatia, este o problema, aceasta avand un impact vizibil in preturi pentru toata populatia. Potrivit analistului economic, este posibil ca tinta de 2,5% fixata de BNR sa nu fie atinsa.intrucat a ajuns la o rata de 4,72% cu tendinta de mentinere pana in a doua jumatate a anului. Tinta de 2,5% fixata de banca centrala este posibil sa nu fie atinsa, desi rata anualizata o sa mai scada pana la sfarsitul anului, daca se va interveni in rata dobanzii de referinta, iar politica fiscala se va corela cu cea monetara, excluzandu-se socurile (mariri sau scaderi de taxe si impozite).Rata dobanzii la depozite este real negativa, ceea ce afecteaza gradul de economisire, in schimb la imprumuturi, DAE creste constant. Rata inflatiei pare sa fie controlata (desi s-a intervenit tarziu, in conditiile in care se anticipase trendul din decalajul de output ca diferenta intre PIB real si PIB potential),, ceea ce va afecta populatia care a contractat imprumuturi si investiiile planificate anterior", a subliniat Valentin Ionescu.Totodata, spune analistul, deficitul bugetar este de 5,9 miliarde de lei in primele 2 luni si posibil va ajunge la peste 7 miliarde de lei pe intreg trimestrul."Sunt in continuare probleme cu gradul de colectare. A devenit aproape o traditie ca in primul trimestru gradul de colectare sa fie mai scazut decat in celelalte trimestre. Incasari mai mari la TVA (9,4 miliarde de lei, crestere 7,8%) si mai scazute la accize (3,7 miliarde de lei, mai putin cu 245 milioane lei), desi acestea din urma au crescut. La bugetul asigurarilor sociale cresterea este de 28,3 % (13,8 mld lei) ", a explicat Valentin Ionescu.In ceea ce priveste punctele forte ale economiei romanesti, profesorul de economie Bogdan Glavan a enumerat rata mica a somajului si cea a datoriei."Punctele forte ale economiei romanesti sunt, ca si in trecut, rata mica a somajului si rata relativ scazuta a datoriei. Sa nu uitam insa ca aceasta rata scazuta a somajului se datoreaza in buna masura emigratiei fortei de munca", spune Bogdan Glavan.La randul sau, analistul economic Valentin Ionescu subliniaza ca industria (+1,8%), cu o pondere de 23,2% la formarea PIB, transportul rutier si informatiile si comunicatiile reprezinta in momentul de fata punctele forte ale economiei romanesti.Guvernantii trebuie insa sa aiba grija la politica bugetara imprudenta, la deficitul bugetar si sa nu mai sacrifice investitiile pentru a creste consumul, afirma Bogdan Glavan."Punctele vulnerabile sunt determinate tocmai de politica bugetara imprudenta, care subrezeste finantele publice. In loc ca Romania sa reduca deficitul bugetar si sa aiba chiar un surplus, avand in vedere contextul economic favorabil, ea inregistreaza deficit, ceea ce face foarte dificila adaptarea politicii fiscale in eventualitatea unei recesiuni. Al doilea punct vulnerabil sunt investitiile si calitatea acestora, sacrificate pentru a permite cresterea consumului", spune profesorul de economie Bogdan Glavan.Si analistul economic Valentin Ionescu atrage atentia ca economia Romaniei ar putea intampina probleme in perioada urmatoare din cauza inflatiei, politicii de salarizare, a pensiilor, situatia investitiilor (calitatea acestora, nu doar nivelul de cheltuieli).