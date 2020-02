Europarlamentar: Romania are deficit excesiv pentru ca a avut discotecari la Finante si servitori de infractori ca prim-ministru

Ziare.

"Romania va avea nevoie de multi ani de guvernare serioasa si responsabila pentru a repara dezastrul lasat de PSD. Trebuie sa nu mai punem niciodata discotecari in functia de ministri ai Finantelor si servitori de infractori in functia de prim-ministru al Romaniei", sustine el.Siegfried Muresan (PPE / PNL), vicepresedintele Grupului PPE din Parlamentul European responsabil pentru buget, afirma ca raportul Comisiei Europene, publicat ca prima etapa in declansarea procedurii de deficit excesiv fata de Romania, este "consecinta anilor de risipa si de politica fiscala iresponsabila ale guvernelor PSD"."Timp de 3 ani, cele 3 guverne ale PSD au ignorat toate avertismentele Comisiei Europene si ale Consiliului de Ministri al Uniunii Europene cu privire la deficitul Romaniei, au continuat sa indatoreze tara noastra, au continuat sa cheltuiasca banii romanilor", spune el.Muresan mentioneaza ca, inca din 2017, Comisia Europeana a atras atentia Guvernului Romaniei cu privire la politicile economice care duc la risipa banului public si la cresterea excesiva a deficitului, insa Guvernul PSD de la acea vreme a ignorat recomandarile Comisiei si a continuat sa se imprumute in numele romanilor.De atunci, Comisia Europeana si Consiliul UE au transmisRomaniei cu privire la reducerea deficitului, si aceste recomandari fiind ignorate de guvernele PSD."In toata aceasta perioada am avertizat public de fiecare data guvernele PSD ca, daca ignora regulile europene si nu corecteaza deficitul in crestere, Comisia Europeana si Consiliul UE se vor vedea nevoite sa declanseze procedura de deficit excesiv pentru tara noastra.Am spus foarte clar ca, daca nu va reduce deficitul, Guvernul PSD va genera instabilitate economica, acest lucru va duce lasi la pierderea increderii in fata partenerilor internationali.. Trebuie sa nu mai punem niciodata discotecari in functia de ministri ai Finantelor si servitori de infractori in functia de prim-ministru al Romaniei", sustine Muresan.Comisia Europeana (CE) a anuntat ca a adoptat un raport privind Romania, care analizeaza in ce masura tara respecta criteriul deficitului bugetar prevazut de tratat. Deschiderea unei proceduri de deficit excesiv este justificata, potrivit raportului.