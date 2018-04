Fost sef al Fiscului: Situatia veniturilor din taxe si impozite e catastrofala, PSD ascunde dezastrul bugetar

Investitii putine

Gelu Diaconu a facut o analiza a executiei bugetare a Guvernului pe primul trimestru al anului 2018.Fostul sef al Fiscului arata ca in ultimile trei luni nivelul incasarilor bugetare ar fi fost constant sub nivelul programat, "cifre ascunse in comunicarea publica", iar la veniturile de natura fiscala (TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit) situatia ar fi de-a dreptul catastrofala."Poate vreun destept din MFP/ANAF sa ofere o explicatie cat de cat logica a scaderii ritmului incasarilor la veniturile fiscale? Si aceasta intr-o perioada de crestere economica bazata exclusiv pe consum, cu o reducere a TVA rambursat agentilor economici si reintroducerea supraaccizei?", se intreaba Diaconu.Fostul sef al ANAF a explicat ca asa zisa triplare a cheltuielilor de capital/investitii, suma de 4,9 miliarde de lei, se datoreaza in principal cheltuielilor de inarmare avansate americanilor."Unde a vazut cineva vreo investitie publica relevanta realizata in mandatul PSD? Doar salarii si pensii crescute (in unele cazuri de-a dreptul nebunesti!) in zona publica si cheltuieli sociale care maresc consumul. Un consum acoperit prin importuri care distruge indicatorii macrostabilitatii economice (deficit bugetar, comercial si al balantei de plati, cursul valutar, inflatie, ROBOR) ", arata Gelu Diaconu care ar fi situatia financiara a tarii."Opriti nebunia tovarasi! Confiscati justitia, suspendati presedintele, mutati ambasadele, puneti-l pe Misa guvernator BNR, faceti mitinguri inutile cu fraierii pentru sustinerea familiei sau a gastii lui Pablito, mutati capitala tarii in Teleorman si toti oamenii de acolo in functii inalte ale statului roman, etc., etc. dar nu va jucati cu legile implacabile ale economiei de piata.Pentru ca va fi rau. Din ce in ce mai rau!", incheie fostul sef al ANAF.