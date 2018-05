Guvernul l-a scos la inaintare pe vicepremierul Viorel Stefan pentru a raspunde criticilor lui Iohannis privind executia bugetara

In 2018 fata de 2017 cheltuielile de personal au crescut cu 20%, conform celor asumate de Guvern

Ziare.

com

Astfel, Viorel Stefan a declarat ca veniturile bugetului general consolidat la patru luni, ianuarie-aprilie 2018, se situeaza la un nivel de 89,6 miliarde de lei, in crestere cu 11,8% fata de aceeasi perioada a anului 2017."In calitate de vicepremier al Guvernului Romaniei, coordonator al activitatilor economico-financiare, va prezint informatiile privind executia bugetara pe care Guvernul le are disponibile la aceasta ora si ele vizeaza rezultatele la patru luni, deci trimestrul I plus luna aprilie. Fac precizarea ca aceste cifre sunt asumate de Guvern, asupra lor nu exista nicio indoiala asupra exactitatii acestor cifre.Atunci cand Ministerul de Finante va obtine informatiile complete pentru a raporta executia pe luna aprilie, respectiv pe 25 mai, vom veni in completarea cifrelor pe care vi le prezint in aceasta seara. La patru luni, ianuarie-aprilie 2018, veniturile bugetului general consolidat se situeaza la nivel de 89,6 miliarde de lei. In comparatie cu aceeasi perioada a anului 2017, cresterea inregistrata este de 11,8 %", a declarat Viorel Stefan, citat de Agerpres Apoi, Viorel Stefan a prezentat o situatie comparativa pentru intervalul 2014-2017 privind trendul referitor la realizarea veniturilor bugetare in Romania, afirmand ca singurul an in care veniturile au scazut a fost 2016."Rezulta, in mod evident, ca singurul an in care s-a inregistrat o cadere, o prabusire, am putea spune, a veniturilor bugetului general consolidat este anul 2016, cand veniturile au scazut cu 4,4% fata de anul precedent, 2015", a afirmat vicepremierul.Totodata, el a mentionat si evolutia veniturilor in corelatie cu evolutia cresterii economice."In 2017 observam ca pe fondul unei cresteri economice de 6,9% s-au realizat venituri bugetare mai mari cu 12,5% fata de anul precedent. Si, de asemenea, daca ne uitam pe evolutiile in intervalul 2014-2017 observam ca singurul an care se abate de la trendul crescator este anul 2016, cand, pe fondul unei cresteri de 4,8%, inregistram acea cadere a veniturilor bugetare cu 4,4%", a afirmat Viorel Stefan.In ceea ce priveste cheltuielile de personal, Viorel Stefan a spus ca acestea au crescut in 2018 fata de 2017 cu 20%, conform celor asumate de Guvern."La capitolul cheltuieli de personal nu stiu cum ar trebui prezint lucrurile pentru ca in societatea romaneasca sa fim intelesi corect. Sunt zile in care ni se spune ca am gresit ca nu am crescut salariile, a doua zi ni se spune ca am gresit ca le-am crescut. Eu cred ca astfel de afirmatii nu sunt obiective, nu au in spate cifre corecte si de aceea eu vreau sa va spun ca in 2018 fata de 2017 cheltuielile de personal au crescut cu 20%, asa cum ne-am angajat in programul de guvernare.Ne amintim ca si in 2017 a fost o crestere, la fel, de 20%, conform angajamentului, conform celor asumate de catre Guvern, pentru primul an, al doilea an. Iata ca se inscrie in acest grafic, crestere de 20%, de la 21,8 miliarde lei pe patru luni (in 2017 - n.r.), la 26,3 miliarde lei pe patru luni in 2018 ", a declarat Viorel Stefan, marti, la Palatul Victoria.