MFP: Deficit bugetar de 8,3 miliarde lei, respectiv 0,73% din PIB, in primele doua luni

In perioada similara din 2019, executia bugetului general consolidat s-a incheiat cu un deficit de 5,2 miliarde de lei, respectiv 0,51% din PIB."Comparativ cu deficitul inregistrat in perioada similara a anului trecut, deficitul pe primele doua luni ale anului 2020 este explicat in principal de majorarea rambursarilor de TVA cu 0,73 miliarde lei (3,22 miliarde lei la 29 februarie 2020, comparativ cu 2,49 miliarde lei la 28 februarie 2019), respectiv cresterea cheltuielilor de investitii cu aproximativ 1,63 miliarde lei fata de aceeasi perioada a anului precedent, precum si avansurile ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal si zootehnic in suma de 1,29 miliarde lei", precizeaza MFP.