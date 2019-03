Mihai Ionescu (ANEIR): Presedintele Iohannis vrea sa faca din problema deficitului o cauza nationala

Ziare.

com

"Sa nu uitam ca,. N-o sa ne ierte nimeni de plata datoriei. (...) Problema deficitului e o problema grava. Astazi la pranz. M-am bucurat", a afirmat presedintele ANEIR.Mihai Ionescu a criticat faptul ca Romania isi bazeaza cresterea economica pe consum."I-am spus ca daca Guvernul a imbratisat latura asta social-democrata, 'haideti sa dam', si e bine ca s-a dat, dar daca nu venim din urma si cu productie ca sa poti sa acoperi cererea crescuta de marfuri... noi stam de peste 3 ani de zile pe crestere bazata pe consum. Eu nu spun ca nu e bine, si China a stat ani de zile pe excedente ingrozitor de mari, dar nu poate sta la infinit pe consum. Deci, pentru ca nu putem continua in aceasta crestere de an de an a deficitului balantei comerciale", a apreciat presedintele ANEIR.Reprezentantul exportatorilor si importatorilor romani a catalogat drept rusinoasa situatia in care Romania inregistreaza deficit si la alimente."Daca te uiti la componentele deficitului, constatam ca avem deficit si la productia agro-alimentara.. E o rusine ca Romania sa importe usturoi din China sau din alte tari", a afirmat Mihai Ionescu.Acesta a deplans situatia actuala, in care sectoarele petrochimic si de prelucrare a titeiului contribuie masiv la deficitul Romaniei."Insa. Intai, sectorul de petrochimie - avem 6,5 miliarde in importuri de ingrasaminte, ardem gazul la Ploiesti, cand gazul ala puteam foarte bine sa il folosim in industria de ingrasaminte care acum e inchisa, e terminata, iar noi avem deficit de 6 miliarde jumate. Pe locul doi sunt rafinariile de petrol. Noi aveam 32 de milioane de tone capacitate de rafinare, acum abia avem zece milioane de tone capacitate de rafinare. Noroc ca au venit cazacii si au marit rafinaria de la Navodari", a adaugat presedintele ANEIR.La randul ei,, a declarat ca deficitul comercial masiv inregistrat de Romania la marfuri generale indica o"Poti sa fii competitiv vanzand maturi, paine si zahar, la fel cum poti sa fii competitiv vanzand Mercedes. Daca lucrurile n-ar sta asa, tarile nu ar putea sa sara de la un nivel de dezvoltare la alt nivel de dezvoltare, superior. Asta e logica normala a lucrurilor, sa poti sa vinzi pe piata in conditii bune de cost-pret-calitate. Insa noi avem deficit comercial de 14,8 miliarde de euro la marfuri generale, deci nu la bunuri, ci la marfuri generale! Adica", a afirmat presedintele INACO.Aceasta a propus ca solutie cresterea, prin sistemul de invatamant, a oamenilor angajati in sectoarele de stiinta si tehnologie."Da, deficitul structural nu inseamna ca esti condamnat pe termen lung, dar inseamna ca. Si ce trebuie sa schimbi? Trebuie sa sarim de pe ultimul loc de la forta de munca angajata in stiinta si tehnologie din Europa. De aici discutam, de fapt, despre saltul pe lantul de valoare adaugata superioara. Si cine reuseste sa faca acest lucru investeste foarte mult in educatie", a estimat Andreea Paul.