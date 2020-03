Ministrul Economiei: Daca criza va dura 1-2 luni, ne putem duce cu un deficit bugetar in jur de 5%. Daca va dura mai mult, deja e greu de prezis

LIVE

Ziare.

com

"La Ministerul Economiei nu am date vizavi la ce se va intampla peste trei luni (...). Ce pot sa va spun este ca, din estimarile mele, din discutiile cu ministrul de Finante,Nici 5% nu e o cifra ferma, dar e o cifra posibila. Dar peste doua luni, la nivel de trei luni, de patru luni, deficitul bugetar va fi foarte-foarte mare", a afirmat Popescu, luni seara, la Digi24.In ceea ce priveste respectarea de catre populatie a regulilor impuse de autoritati pentru stoparea infectiilor cu COVID-19, seful de la Economie considera ca lumea "nu constientizeaza unde ne aflam si unde ne gasim"."Drept dovada decizia prefectului de Maramures. Am vazut si eu ieri persoane pe strada, alaltaieri persoane pe strada. Aveam colegi care scriau pe grupuri ca se va inchide seara posibilitatea de circulatie de la ora 22:00, se restrictioneaza si ziua, 'eu am barbeque, ce sa fac ca am invitati?'.DeciEste o epidemie si aceasta va induce si o criza economica, iar ca sa putem termina mai repede trebuie sa ne protejam si trebuie sa respectam absolut tot ce autoritatile spun. Or, restrictie de circulatie ziua, restrictie de circulatie noaptea sunt puse tocmai a ne proteja si trebuie respectate de absolut toata lumea", a mentionat el.Intrebat daca, in opinia lui, oamenii se comporta astfel pentru ca sunt indisciplinati, ministrul a raspuns ca acestia inca nu au constientizat marele pericol."Eu cred ca oamenii inca nu au constientizat marele pericol cu care se confrunta in momentul de fata intreaga omenire, si Europa, si Romania. Poate ca nu faptul ca coronavirusul - la inceput s-a spus ca este un virus care da o raceala si poti sa o duci pe picioare.Poate anumite persoane pot sa faca lucrul asta, numai ca se transmite foarte-foarte repede, foarte usor, oamenii se imbolnavesc intr-un ritm foarte mare. Ati observat si la noi ca a inceput sa se mareasca foarte mult numarul de cazuri, ajunge la batrani, batranii nu pot sa suporte, parintii nostri mai in varsta, bunicii nu pot sa suporte aceasta boala, ei trebuie internati, numarul de persoane internate va creste si va paraliza sistemul sanitar.Asta va crea probleme. Nu vom mai putea trata. Uitati-va ce se intampla in Italia! Am citit si eu pe Net ca incep sa aleaga bolnavii.A tinut campionatul de fotbal si practic in tribune erau 50.000-60.000 de persoane una langa alta inghesuite si acolo s-a transmis foarte mult si probabil de asta au ajuns acolo. Nu trebuie sa ajunga si Romania la asa ceva!", a avertizat Virgil Popescu.Presedintele Consiliului Judetean Maramures (CJ), Gabriel Zetea, care este si vicepresedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), a cerut, luni, imperativ prefectului Nicolae-Silviu Ungur adoptarea in cadrul CJSU a unor masuri restrictive pentru protejarea cetatenilor."Maramuresul este judetul din Romania cu cei mai multi cetateni aflati in carantina sau in izolare la domiciliu, dupa Bucuresti, fapt pentru care solicit reprezentantului Guvernului in teritoriu adoptarea de urgenta a trei seturi de masuri pentru protectia suplimentara a cetatenilor, deciziile luate de Guvernul Romaniei prin Ordonanta Militara nr. 2 din 21 martie 20202 fiind insuficiente. In Maramures am reusit, pana in prezent, implementarea si adoptarea unor masuri restrictive , cu cel putin cateva zile inaintea solicitarilor venite de la Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Romania are avans de doua saptamani fata de tarile afectate grav de pandemia infestarii cu coronavirusul COVID-19, respectiv Italia, Franta sau Spania si este imperios necesar sa invatam din greselile facute de aceste state", a declarat Gabriel Zetea.Prima masura prevede caA doua masura precizeaza ca, in cazul cumparaturilor necesare traiului, acestea sa fie realizate pe categorii de varsta, respectiv persoanele peste 60 de ani sa isi achizitioneze alimentele in cursul diminetii, pana la ora 11.00, iar persoanele cu varsta sub 60, sa iasa la cumparaturi dupa ora 11:00.A treia masura solicitata de catre presedintele CJ se refera verificarea cetatenilor si a masinilor care intra sau ies din judetul Maramures, de catre politie, jandarmi si Politia Locala, in vederea stabilirii locatiei de deplasare, precum si istoricul de calatorie din ultimele 14 zile.