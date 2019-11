Ministrul Finantelor revizuieste deficitul bugetar pentru acest an la 4%

Ziare.

Anterior, premierul Ludovic Orban a anuntat ca Guvernul urmeaza sa prezinte si sa adopte saptamana aceasta rectificarea bugetara.Pentru anul urmator, Guvernul va avea ca tinta incadrarea deficitului bugetar in limita de 3%, permisa in Uniunea Europeana (UE), potrivit Profit.ro Citu a avertizat, la mijloul lunii noiembrie, ca deficitul ar putea trece de 4% anul acesta , daca noul Guvern nu va reusi sa remedieze intr-un timp extrem de scurt deficientele majore in ce priveste colectarea veniturilor statului."Deficitul la 9 luni trebuia sa fie 2,28%, executia la 9 luni este 2,60%. Azi, va prezint executia la 10 luni, exact cum mi-a predat-o domnul Teodorovici, 2,84%. Este exact ceea ce am preluat (...) Deficitul astazi, asa cum arata situatia, daca nu facem nimic, mai avem o luna si jumatate pana la finalul anului, deficitul bugetar este in jur de 4%, mai precis peste 4%", a spus Citu.Tot atunci, el a avertizat, in prima sa conferinta de presa ca ministru, ca, in ultimii trei ani, economia Romaniei a fost condusa dupa doua bugete, dupa modelul Al Capone, ca totul a fost premeditat si a anuntat ca va sesiza institutiile abilitate.