Moody's: Perspectiva Romaniei a fost revizuita la negativ, deficitul va fi mai mare decat cred romanii

Ministerul de Finante da vina pe cresterea pensiilor

Deficit mai mare decat ce cred autoritatile romane

Ce transmitea Fitch saptamana trecuta: Deficit de aproape 8%

Potrivit Ministerului Finantelor Publice (MFP), decizia agentiei de reconfirmare a ratingului de tara are la baza potentialul de crestere economica solida al Romaniei, chiar si in contextul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2, precum si capacitatea institutionala moderata a statului roman. Agentia apreciaza ca Romania are o economie mai mare si cu o crestere mai rapida decat alte state din aceeasi categorie de rating (Baa3)."Anuntul Moody's confirma ca prioritatile actuale ale Ministerului Finantelor Publice, respectiv adoptarea si implementarea masurilor fiscal-bugetare pentru combaterea crizei COVID-19 si relansarea economica a Romaniei sunt corecte si responsabile. Numai dupa adresarea acestei crize fara precedent vom putea vorbi despre consolidare fiscala", precizeaza Florin Citu, ministrul Finantelor Publice.Ministerul de resort sustine ca agentia de rating precizeaza ca modificarea perspectivei a avut in vedere deteriorarea structurala a finantelor publice, agravata de cresterea datoriilor pe termen lung ca urmare a reformei pensiilor adoptate in 2019, precum si deteriorarea pozitiei externe a Romaniei.Factorii care pot conduce la o revenire a perspectivei de tara sunt imbunatatirea colectarii taxelor si impozitelor, reducerea cheltuielilor curente, insotite de alte masuri care ar influenta pozitiv sustenabilitatea fiscala (cresterea cheltuielilor de investitii si reducerea constanta a deficitului de cont curent fiind amintite de agentie), noteaza sursa citata. Moody's Investors Service se asteapta ca deficitul guvernamental al Romaniei sa ajunga la 7,7% din PIB in 2020, in timp ce nivelul datoriei ca procent din PIB ar urma sa creasca la 43,7% pana la finalul anului, de la 35,2% in 2019, ca rezultat al deteriorarii echilibrului fiscal si al declinului economiei de 5%, informeaza un comunicat al agentiei de evaluare financiara.De asemenea, Moody's previzioneaza ca deficitul se va reduce gradual, la 6,2% din PIB, in 2021, si la 4,4% din PIB, in 2022. Conform acestui scenariu, nivelul datoriei ca procent din PIB ar urma sa ajunga la 46,8%, in 2021, si la 47,8%, in 2022.Spre comparatie, Consiliul Fiscal considera ca scenariul macroeconomic fundamentat de Guvern, construit pe un declin al PIB real cu 1,9%, este unul foarte optimist, si evalueaza deficitul bugetar al anului curent la circa 7,3% - 7,45% din PIB Anuntul Moody's vine dupa ce, saptamana trecuta, agentia de evaluare financiara Fitch Ratings a prognozat ca deficitul guvernamental al Romaniei se va agrava pana la 8% din PIB in 2020 , ca urmare a unei asteptate scaderi a veniturilor in contextul pandemiei de COVID-19, urmand ca in 2021 sa se reduca la 4,2% din PIB pe fondul revenirii activitatii economice.In paralel, Fitch a revizuit perspectiva de rating a Romaniei, de la stabila la negativa, pe fondul influentelor raspandirii virusului COVID - 19 asupra finantelor publice in perioada urmatoare, dar a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala.