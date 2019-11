Ne afundam in datorii: Finantele vor sa mai vanda obligatiuni de 200 de milioane de euro

Ziare.

Obligatiunile au o maturitate reziduala de 4,1 ani, o rata a cuponului de 1%, si o dobanda cumulata de 45,21 euro/titlu si sunt destinate finantarii deficitului bugetului de stat si refinantarii datoriei publice.Valoarea nominala totala a emisiunii poate fi majorata prin redeschideri ulterioare ale acesteia. Valoarea nominala individuala a unei obligatiuni este de 5.000 de euro.Obligatiunile de stat cu cupon denominate in euro pot fi cumparate de catre dealerii primari, care vor transmite oferte atat in cont propriu cat si in contul clientilor, persoane fizice si juridice.