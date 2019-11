Orban: Deficitul bugetar la zece luni e, in realitate, mult mai mare de 2,8%. A fost mascat

Ziare.

com

Potrivit acestuia, Guvernul a mentinut deficitul folosind banii firmelor care ar fi trebuit sa se intoarca la firme."Suntem pe minimum de investitii din ultimii zece ani de zile, am ajuns la un minim istoric de investitii publice in ultimii zece ani.(...) A fost mentinut sub 3% pe spinarea mediului de afaceri. O smecherie utilizata este intarzierea rambursarilor de TVA catre firme.La ora actuala, mi-e greu sa calculez intarzierea medie care exista, dar este foarte mare, este probabil de peste 90 de zile intarzierea la rambursarile de TVA. Sumele restante care trebuiau platite catre firme din rambursarile de TVA se cifreaza la cel putin 5 miliarde, adica Guvernul a mentinut deficitul folosind banii firmelor care ar fi trebuit sa se intoarca la firme", a declarat Ludovic Orban, vineri, la Topul national al firmelor private din Romania.Potrivit acestuia, "o alta smecherie" a Guvernului Dancila o reprezinta neplata lucrarilor, atat pentru Ministerul Transporturilor, cat si la Ministerul Lucrarilor Publice."O alta smecherie - neplata lucrarilor, atat pe Ministerul Transporturilor, cat si pe Ministerul Lucrarilor Publice. De exemplu, la Programul National de Dezvoltare Locala exista situatii de lucrari realizate care trebuiau sa fie platite de peste 5 miliarde, adica firme private au efectuat lucrarile si asteapta cu lunile ca sa li se plateasca lucrarile efectuate, iar in perioada aceasta, in loc sa primeasca banii pentru lucrarile efectuate, probabil ca sa-si mentina ritmul de lucru, trebuie sa imprumute ca sa poata sa-si mentina cash flow-ul.Acestea sunt atitudinile fostei guvernari si mijloacele prin care incearca sa mascheze un adevar extrem de dureros", a mai spus Orban.El a dat garantii ca Guvernul va sustine mediul de afaceri."Guvernul nostru este un guvern pro business, este un guvern care va sustine initiativa individuala, care va sustine investitorii si care va avea grija ca mediul de afaceri sa fie un mediu infloritor si ca orice om care vrea sa puna pe picioare sau vrea sa-si dezvolte propria afacere sa aiba cu adevarat un partener in institutiile statului roman", a aratat premierul.La eveniment a participat si presedintele Klaus Iohannis.