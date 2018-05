Dragnea, provocat la o dezbatere economica: PNL il asteapta si pe el si pe mincinosii lui!

Ziare.

"Este clar ca. E adevarat ca exista si un motiv ascuns - Liviu Dragnea s-ar putea sa candideze la Premiul Nobel pe economie. Cei care conduc astazi PSD sunt lasi si ipocriti.", a declarat Florin Citu, la Parlament.El a spus ca social-democratii mint in privinta executiei bugetare, iar, in functie de ce adevar vor sa ascunda, prezinta ori cifre absolute ori procente din PIB."Ce a facut imediat Liviu Dragnea? Ceea ce face de fiecare data - s-a dus la o televiziune unde, fara sa fie deranjat, a spus ca in cel mai scurt timp premierul va veni cu un mesaj necrutator.Bineinteles ca nu a fost asa. Stim ca incearca sa o ascunda pe doamna premier si. In functie de ce adevar vrea sa ascunda ne prezinta ori cifre absolute ori procente din PIB", a adaugat Citu.In context, senatorul liberal l-a provocat la o dezbatere pe teme economice pe presedintele PSD.. Orice tema economica, oriunde, la orice televiziune, la orice ora, cu orice moderatori. Numai sa vina.", a mai spus Florin Citu.Marti, vicepremierul Viorel Stefan a prezentat informatii privind executia bugetara pe care Guvernul le are disponibile la patru luni "In calitate de vicepremier al Guvernului Romaniei, coordonator al activitatilor economico-financiare, va prezint informatiile privind executia bugetara pe care Guvernul le are disponibile la aceasta ora si ele vizeaza rezultatele la patru luni, deci trimestrul I plus luna aprilie. Fac precizarea ca aceste cifre sunt asumate de Guvern, nu exista nicio indoiala asupra exactitatii acestor cifre.Atunci cand Ministerul de Finante va obtine informatiile complete pentru a raporta executia pe luna aprilie, respectiv pe 25 mai, vom veni in completarea cifrelor pe care vi le prezint in aceasta seara. La patru luni, ianuarie - aprilie 2018, veniturile bugetului general consolidat se situeaza la nivel de 89,6 miliarde de lei. In comparatie cu aceeasi perioada a anului 2017, cresterea inregistrata este de 11,8%", a sustinut Viorel Stefan.Prezentarea a avut loc in contextul in care, luni, presedintele Klaus Iohannis a criticat raportul privind executia bugetara pe primul trimestru din 2018 , precizand ca cifrele arata probleme mari la toate capitolele.