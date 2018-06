Presedintele Consiliului Fiscal: Deficitul bugetar ar putea ajunge la 3,5% - 3,6% la finalul anului

Ziare.

"Deficitul bugetar este unul foarte mare pentru primele cinci luni ale anului si este rezultatul in primul rand al cresterii de cheltuieli. Chletuielile cresc foarte repede. Veniturile sunt sub asteptari, dar nu foarte departe ceea ce s-a bugetat, in timp ce pe parte de cheltuieli avem o dinamica mult prea alerta.Avem cresteri de cheltuieli de salarii si de asistenta sociala care depasesc cu mult bugetul aprobat si in contextul acesta e nevoie de realocari de resurse la rectificarile bugetare pentru a putea acoperi necesarul de cheltuieli pentru salarii si pensii, in primul rand.. As spune undeva la 3,5 - 3,6% la finalul anului", a spus Ionut Dumitru.Acesta a afirmat ca este nevoie de masuri care sa mentina deficitul sub 3%.Potrivit presedintelui Consiliului Fiscal, la prima rectificare bugetara de anul trecut, s-au taiat 10 miliarde de lei de la investitii, pentru a aloca cea mai mare parte a acestor bani catre salarii si pensii.Anul acesta investitiile sunt la un minim istoric si nu mai exista spatiu de manevra, in sensul de a reduce si mai mult investitiile pentru a aloca banii la cheltuieli curente sau pentru salarii si pensii. Ionut Dumitru sustine ca in aceste conditii este posibil sa vedem alte masuri."Vedem si discutia aceasta legata de Pilonul II.. Guvernantii nu au mai venit cu nimic in ultimele zile, dar au fost declaratii din partea oficialilor legate de modificarea legislatiei pentru Pilonul II.Probabil ca intentionat fac aceasta modificare ca sa aduca niste resurse in buget pentru a mentine deficitul la 3%", este de parere Ionut Dumitru.De asemenea, presedintele Consiliului Fiscal a declarat capentru o jumatate de an, iar impactul anualizat este de 1,2 miliarde de lei. Cresterea pensiei minime are un impact de 600 milioane de lei.Bugetul general consolidat a inregistrat un deficit de 8,14 miliarde lei, respectiv 0,88% din PIB in primele cinci luni din 2018 , de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada din 2017, cand deficitul a fost de 2,2 miliarde lei, respectiv 0,27% din PIB, conform datelor operative ale Ministerului Finantelor Publice, publicate miercuri pe site-ul institutiei.Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 110,9 miliarde lei, reprezentand 11,9% din PIB, au fost cu 12,7% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent.Cheltuielile cu asistenta sociala au crescut fata de anul precedent cu 10,5%, fiind influentate, in principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungand la 1.000 lei, majorarea si modificarea modalitatii de stabilire a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului si stimulentul de insertie.Totodata, cheltuielile pentru investitii, care includ cheltuielile de capital, precum si pe cele aferente programelor de dezvoltare finantate din surse interne si externe, au fost de 7,4 miliarde lei, de 1,8 ori mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut.