Romania are cel mai mare deficit bugetar din perioada de dupa criza. Citu: O sa platim taxe mai mari si mai multe

Citu: Urmeaza manipularea PSD pe deficitul bugetar

Ziare.

com

. La sfarsitul primelor opt luni din acest an, deficitul bugetar a ajuns la 14,6 miliarde de lei, respectiv 1,54% din PIB, cel mai mare deficit bugetar din perioada de dupa criza (ultimii opt ani).Actualul guvern a imprumutat aproximativ 30 miliarde de lei, doar de la inceputul anului 2018, la care se adauga 2 miliarde de euro si 1,2 miliarde de dolari. Azi, Romania se imprumuta mai scump decat Grecia.Acest dezechilibru cronicizat este si un efect al deprofesionalizarii administratiei centrale, care produce efecte cu rezultate directe asupra colectarii veniturilor fiscale", a afirmat Marilen Pirtea, care este si unul dintre vicepresedintii Camerei Deputatilor, intr-un comunicat de presa remis luni.Acesta a sustinut ca Guvernul ignora semnalele venite din economie. Pirtea da ca exemplu adancirea deficitului de cont curent, care a ajuns la 4,8 miliarde de euro, la sfarsitul lunii iulie, ceea ce marcheaza o crestere de 15,6% fata de perioada similara a anului trecut. Liberalul indeamna guvernantii sa plece urechea spre semnalele venite din economie si de la partenerii externi."Investitiile straine directe la 7 luni se situeaza la doar 2,3 miliarde de euro,Tot la 7 luni, numarul firmelor nou infiintate a scazut cu 5% fata de aceeasi perioada a anului trecut.FMI, Banca Mondiala si Comisia Europeana prognozeaza cresterea economica a Romaniei in jurul valorii de 4% pentru acest an, in timp ce actualul executiv mizeaza pe o crestere de 5,5%, nivel tinta considerat de guvernanti si pentru constructia bugetului. Daca prognoza de 5,5% nu se materializeaza, e aproape sigur ca, iar deficitul bugetar va depasi valoarea de 3% din PIB", a adaugat Pirtea.Liberalul a precizat ca "politicile imprevizibile" ale Guvernului imping tara in prapastie."Guvernul si-a ratat constant obiectivele de colectare, dar, cu toate acestea, la rectificare au adaugat 'din pix' venituri suplimentare de 10 miliarde de lei. Este absurd, este impotriva aritmeticii.Semnalele ingrijoratoare vin din toate directiile: din statistici, din economie, de la reprezentantii oamenilor de afaceri, de la institutiile europene.Cifrele vorbesc de la sine. Vedem cum de la o zi la alta situatia bugetara se deterioreaza, azi avand un dublu deficit, cu efecte critice pentru economia tarii. Atat deficitul bugetar, cat si deficitul de cont curent imping spre o conjunctura negativa a deficitelor gemene ce pot evolua exponential pe spirala incontrolabila a recesiunii", a completat deputatul PNL.La randul sau, senatorul PNL Florin Citu arata ca in septembrie si octombrie deficitul bugetar ar trebui sa scada cu opt miliarde de lei, iar PSD va apela astfel la o manipulare a acestuia, pentru a nu taia din cheltuieli.Liberalul sustine ca"Urmeaza manipularea pe deficitul bugetar. Ultimele doua luni ale anului cresc deficitul bugetar cu doua puncte procentuale din PIB. Aproximativ. Asta este structura economiei, astia sunt -expertii- de la finante.Ce inseamna acest lucru? Inseamna ca, in septembrie si octombrie, deficitul bugetar trebuie sa scada (venituri mai mari sau cheltuieli mai mici) cu aproximativ opt miliarde lei. Asta este situatia acum", a scris senatorul PNL, Florin Citu, luni, pe Facebook.Acesta afirma ca PSD nu va taia din cheltuieli si investitii, iar oamenii vor plati taxe mai mari si mai multe."Ce urmeaza? PSD nu taie din cheltuieli, au prea multe promisiuni de satisfacut si prea mult de furat. A tot taiat de la investitii. La rectificarea bugetara le-au redus cu doua miliarde lei. Asa ca urmeaza operatiunea de manipulare - un deficit bugetar de 3.4% din PIB nu este un capat de tara.Se intampla si la case mai mari. Bugetul de anul viitor va arata un deficit bugetar in scadere, etc. Acum stiti ce urmeaza si de ce", a adaugat Citu.Deficitul bugetar a fost de 14,6 miliarde de lei, respectiv 1,54% din Produsul Intern Brut (PIB), in primele opt luni ale acestui an, o valoare cu 124,6% mai mare decat cea consemnata la aceeasi data a anului trecut si o pondere din PIB dubla, conform datelor Ministerului Finantelor.In primele opt luni ale acestui an, veniturile bugetului general consolidat au crescut cu 13,7% fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 182,4 miliarde lei, reprezentand 19,3% din PIB, in timp ce cheltuielile bugetului general consolidat s-au majorat cu 18%, la 196,9 miliarde lei.