Romania are cel mai ridicat nivel al deficitului guvernamental din Uniunea Europeana

Ziare.

com

In zona euro, deficitul guvernamental s-a situat la 0,5% din PIB in trimestrul trei din 2018, in crestere fata de un deficit de 0,3% din PIB in precedentele trei luni, in timp ce in Uniunea Europeana deficitul guvernamental s-a situat la 0,6% din PIB, in crestere fata de un deficit de 0,4% din PIB.In Romania, deficitul guvernamental a urcat la 3,6% din PIB in trimestrul trei din 2018, de la un deficit de 2,3% din PIB in precedentele trei luni si un deficit de 2,8% din PIB in perioada iulie-septembrie 2017.In trimestrul trei al anului trecut, 12 state membre UE au inregistrat excedent guvernamental, printre care Malta (3,8% din PIB), Portugalia si Bulgaria (3,6% din PIB) si Luxemburg (3,1% din PIB).