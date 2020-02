Romania, in pragul declansarii de deficit excesiv: de ce am ajuns aici, ce sanctiuni riscam si ce putem face

Ce inseamna procedura de deficit excesiv

Riscam sanctiuni mari daca nu reducem deficitul. Ce putem face?

Cresterile cu pensiile si salariile au majorat deficitul

Ziare.

com

Raportul, care reprezinta prima etapa in declansarea procedurii de deficit excesiv fata de Romania, mai precizeaza caIn toata aceasta perioada, tara noastra s-a aflat sub guvernarea PSD.Romania, prin Tratatul de la Maastricht, s-a angajat in fata UE sa respecte un deficit bugetar anual de maximum 3% din PIB. In cazul depasirii acestei tinte, Comisia Europeana poate declansa procedura de deficit excesiv.De altfel, ministrul de Finante, Florin Citu, a avertizat recent ca Romania va intra in procedura de deficit excesiv si ca acest lucru nu poate fi evitat.Am ajuns in situatia de a depasi valoarea de 3% din PIB, asumata in fata oficialilor europeni, din cauza ca in ultimii ani, cheltuielile - mai ales cele cu salariile si pensiile, au fost mult mai mari decat veniturile.Asadar, tara noastra va fi supravegheata de catre institutiile europene pe o perioada convenita cu autoritatile romane, timp in care va trebui sa ducem deficitul sub 3% din PIB. Daca nu vom reusi, riscam sanctiuni severe, care pot ajunge pana la sistarea acordarii de fonduri europene.Amintim ca deficitul bugetar pe anul 2019 a fost de 4,6% din PIB ca procedura de deficit bugetar a fost declansata din cauza ca avem un deficit prea mare si cu perspective de crestere."Procedura se declanseaza din cauza ca avem deficit prea mare, peste 3% din PIB, si cu perspective de crestere. Ceea ce conteaza nu este doar ca la un moment dat deficitul este de 3%, ci si faptul ca el continua sa fie peste aceasta valoare", ne-a spus Adrian Codirlasu.Urmeaza acum o negociere intre CE si autoritatile romane pentru reducerea deficitului, iar tara noastra va fi supravegheata astfel incat institutiile europene sa se asigure ca urmam planul stabilit, a subliniat presedintele CFA Romania."Intrarea in procedura de deficit excesiv inseamna faptul cain valoarea solicitata de tratatele la care Romania este parte, adica sub 3% din PIB.Va avea loc o negociere cu autoritatile romane pentru ducerea deficitului bugetar intr-un termen rezonabil sub 3% din PIB. Sa vedem ce inseamna acum termen rezonabil, probabil 2 sau 3 ani. Este greu de dus deficitul sub 3% fara a lovi puternic economia daca dorim sa il ducem intr-un an. De aceea ma astept la 2-3 ani", a mai afirmat Adrian Codirlasu.Cat timp ne aflam sub supravegherea institutiilor europene, nu vom fi sanctionati. Insa, daca dupa aceasta perioada deficitul nu va cobori sub 3%, Romania risca sanctiuni dure, chiar si taierea fondurilor europene, avertizeaza presedintele CFA Romania."Autoritatile romane trebuie sa isi asume niste masuri in aceasta perioada, pe care sa le urmeze. Atata timp cat agream un plan si il urmarim, nu riscam nimic in aceasta perioada, doar ca vom fi supravegheati sa luam acele masuri.Daca nu le luam, atunciDar doar in conditiile in care nu sunt luate acele masuri stabilite impreuna cu Comisia Europeana", a explicat Adrian Codirlasu.Astfel, pentru a reduce deficitul bugetar, Romania trebuie sa fie mult mai prudenta in ceea ce priveste cheltuielile publice, spune presedintele CFA Romania. Totodata, precizeaza el, este necesar sa crestem colectarile."Putem reduce deficitul, dar dureaza., asta presupune informatizarea ANAF, informatizare care va dura cel putin un an, probabil ca apoi se vor vedea rezultatele, si", sfatuieste Adrian Codirlasu.Exista si riscuri pentru economie prin incercarea de reducere a deficitului. Insa, spune presedintele CFA Romania, acestea sunt mult mai mici decat cele pe care le genereaza un deficit crescut sau la nivelul la care este in prezent."Reducad cheltuielile publice practic se reduce cererea publica. Automat asta se vede intr-o crestere mai lenta a economiei. Insa aceasta este solutia corecta de reducere a deficitului bugetar", a precizat Adrian Codirlasu.De ce am ajuns, insa, sa avem un deficit mult peste cel asumat in fata oficialilor europeni? Pentru ca de 3 ani avem politici fiscale extrem de prociclice, cu cheltuieli extrem de mari, a precizat pentru Ziare.com presedintele CFA Romania."Din cauza cheltuielilor publice care nu au legatura cu teoria economica facute in ultimii trei ani.", a spus Adrian Codirlasu.Mai exact, este vorba despre cheltuieli cu pensii si salarii, cheltuieli care au fost facute brusc.Au crescut salariile, a generat o cerere, dar aceasta cerere nu s-a rezolvat prin cresterea productiei interne, ci prin importuri. Pentru ca, dupa cum se vede, si deficitul comercial a crescut puternic", a conchis Adrian Codirlasu, presedintele CFA Romania.Amintim ca salariul minim brut lunar a crescut la 2.230 lei de la 1 ianuarie , de la 2.080 lei. Pentru personalul cu studii superioare, salariul minim brut a ramas la 2.350 lei brut lunar. Salariul minim diferentiat pentru angajatii din constructii, de circa 3.000 minim brut lunar, a fost pastrat in continuare la acest nivel.Totodata, pensiile romanilor vor creste semnificativ in anul 2020, potrivit prevederilor Legii pensiilor, adoptata de Parlament in luna iunie anul trecut si promulgata ulterior de presedintele Klaus Iohannis Iar aceste majorari de pensii si salarii au fost facute in ciuda numeroaselor semnale de alarma trase de analistii financiari, BNR, organisme financiare internationale. Toti au spus ca impactul asupra economiei va fi devastator, ca ne expunem unui risc semnificativ, iar tara ar putea fi "bagata in sant"