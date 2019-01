Romania si-a accentuat deficitul de cont curent dupa primele 11 luni din 2018, pana la 8,73 miliarde euro

Ziare.

com

In primele 11 luni ale anului 2017, deficitul contului curent a fost de 5,468 miliarde de euro , arata datele BNR. In octombrie 2018, deficitul de cont curent ajunsese la 7,991 miliarde euro in primele zece luni, cu 51,4% mai mare fata de aceeasi perioada a anului anterior.Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul curent al balantei de plati este comertul exterior, puternic deficitar in cazul Romaniei.In primele 11 luni din 2018, deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 18,2%, fata de aceeasi perioada a anului 2017, pana la 13,4 miliarde euro, potrivit datelor publicate recent de Institutul National de Statistica (INS).Potrivit datelor BNR, balanta bunurilor a consemnat, in primele 11 luni din 2018, un deficit de 13,16 miliarde euro, in crestere cu 2,535 miliarde euro fata de aceeasi perioada a anului anterior.Balanta veniturilor primare, care include mai ales dividendele repatriate de investitorii straini si cele incasate de investitorii romani din strainatate, a inregistrat un deficit de 4,93 miliarde euro in primele 11 luni din 2018, mai mare cu 260 milioane euro decat cel inregistrat in aceeasi perioada a anului anterior.Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat, in primele 11 luni din 2018, 4,842 miliarde euro (comparativ cu 4,460 miliarde de euro in perioada ianuarie - noiembrie 2017), din care participatiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au insumat 3,771 miliarde de euro, iar creditele intragrup au inregistrat valoarea neta de 1,071 miliarde de euro.Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in 2017, un deficit de 6,46 miliarde euro, cu 85% mai mare decat nivelul inregistrat in 2016, mai ales ca urmare a dezechilibrarii balantei comerciale.