ELCEN anunta ca noul RADET intruneste deja conditiile pentru a intra in insolventa: Datorii de aproape 400 de milioane de lei

Ziare.

com

Practic, a acumulat datorii in cuantum de 398 milioane de lei fata de ELCEN."Nu au fost achitate facturile aferente lunilor ianuarie, februarie si martie 2020. Se inregistreaza scadente depasite si se percep penalitati conform legii. Primaria Municipiului Bucuresti inregistreaza restante la plata subventiei pentru perioada noiembrie 2019 - februarie 2020 in valoare de 538 milioane lei", transmite ELCEN.Astfel, Termoenergetica intruneste conditiile de intrare in insolventa din cauza acumularii de datorii restante inregistrate fata de ELCEN.Situatia in detaliu:1. 88.290.800 lei reprezinta creanta neachitata aferenta lunii ianuarie 2020, cu o depasire a scadentei de 60 de zile, la care se adauga si penalitati de intarziere, conform prevederilor contractuale.2. 158.122.675 lei reprezinta creanta neachitata aferenta lunii februarie 2020, cu o depasire a scadentei de 31 de zile, la care se adauga si penalitati de intarziere, conform prevederilor contractuale.3. 151.716.669 lei este valoarea facturii aferente lunii martie 2020, cu scadenta depasita in data de 29 aprilie.ELCEN aminteste ca RADET Bucuresti a intrat in procedura de faliment, generand datorii curente de aproximativ 300 de milioane lei, inregistrate de Regie fata de ELCEN ca urmare a pierderilor financiare si tehnologice aferente perioadei de insolventa 2016-2019 si platibile, conform legislatiei in vigoare, de catre PMB, institutia ce a infiintat si coordonat RADET.Aceste datorii curente se adauga datoriilor RADET Bucuresti inregistrate fata de ELCEN in valoare de 3,7 miliarde de lei, inscrise in tabelul definitiv de creante, pentru care s-a solicitat in instanta atragerea raspunderii Municipiului Bucuresti.Mentionam ca PMB inregistreaza subventie restanta aferenta lunii noiembrie 2019 in valoare de 86.927.406 lei.Reprezentantii ELCEN spun ca aproximativ 450 milioane de lei este valoarea subventiilor neachitate de PMB pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termica pentru lunile decembrie 2019, respectiv ianuarie si februarie 2020."In aceste conditii, este afectat echilibrul financiar al ELCEN, iar producerea energiei termice necesare pentru alimentarea cu agent termic a locuitorilor bucuresteni se realizeaza in siguranta atat timp cat plata pentru furnizarea acestui serviciu vital este asigurata.Practicile falimentare, precum si lipsa de interes pentru termoficarea din Bucuresti, afecteaza grav asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica a capitalei", spun ei.ELCEN a formulat deja actiuni in instanta pentru recuperarea creantelor. "De asemenea, avand in vedere faptul ca exista riscul major sa se repete situatia ELCEN-RADET si in ceea ce priveste relatia contractuala ELCEN-TERMOENERGETICA ca urmare a cresterii datoriilor restante - cu riscul compromiterii reorganizarii ELCEN si, implicit, a sistemului de termoficare din Capitala - ELCEN are obligatia de a lua in calcul toate optiunile legale pentru recuperarea acestor datorii, inclusiv, in conformitate cu prevederile Legii 85/2014", mai spun reprezentantii ELCEN.A.G.