ELCEN, dupa acuzatiile lui Firea: Primarul Capitalei minte si dezinformeaza opinia publica!

"ELCEN respinge ferm afirmatiile false si reactiile rauvoitoare ale primarului general al municipiului Bucuresti, Gabriela Firea, in incercarea de a crea artificial si neintemeiat o legatura intre nivelul ridicat de poluare din Bucuresti inregistrat in aceasta perioada si centralele ELCEN.Acestea nu lovesc doar in imaginea companiei, ci si in angajatii ELCEN care, in acest context sensibil, marcat de raspandirea rapida a coronavirusului in randul populatiei, vin si ziua, si noaptea la munca si isi fac datoria cu responsabilitate, pentru ca energia electrica si termica pe care o produc sa asigure buna desfasurare a vietii socio-economice.Ne exprimam dezacordul total in legatura cu raspandirea de informatii false si inducerea in eroare a opiniei publice de catre reprezentantul unei institutii cu impact major asupra comunitatii pe care o are in grija. Iesirile fara fundament ale edilului in spatiul public depasesc sfera competentelor clare ale unui primar general si se inscriu in categoria zvonuri ce presupun intentii manipulative si devierea atentiei de la problema reala sau de la vinovatul real", transmite Electrocentrale Bucuresti intr-un comunicat remis luniProducatorul de energie mai arata ca Firea "a ales din nou sa abordeze o metoda de comunicare de tip zvon prin care a transmis informatii false, neverificate si nefondate, cu privire la activitatea ELCEN, cu scopul de a influenta publicul-tinta in sensul dorit".In plus, sustine ELCEN, Gabriela Firea a postat pe Facebook un clip video neclar, "fara informatii verificabile care sa ateste veridicitatea mesajului"."Subliniem ca CET-urile ELCEN au in componenta, pe langa cosuri de fum si turnuri de racire prin care se evapora, sub forma de abur, apa de rau (provenita din raul Arges) si utilizata in procesul de racire a echipamentelor energetice.Atragem atentia ca, in conformitate cu prevederile Codului Penal, comunicarea de informatii false este o infractiune ce face parte din grupul infractiunilor contra sigurantei statului. Analizam in acest moment, din punct de vedere juridic, situatia in care afirmatiile fara temei ale dnei. primar general se inscriu in categoria faptelor de natura sa aduca atingere sigurantei", precizeaza sursa citata.ELCEN mai subliniaza ca informatiile transmise de Primarie pe marginea acestui subiect ar trebui sa fie "clare, pertinente si, mai ales, asumate"."Incercarile repetate de a masca colapsul sistemului de termoficare din Bucuresti aflat in grija PMB, incapacitatea de gestionare a implementarii masurilor cuprinse in Planul Integrat Calitate Aer, cheltuielile de sute de milioane de lei pe actiuni de imagine si festivaluri prin ignorarea problemelor reale (termoficare, salubrizare strazi, sistemul medical etc.), nerespectarea obligatiilor de plata pentru agentul termic destinat populatiei, scad masiv credibilitatea institutiei a carei singura grija ar trebui sa fie binele public", conform comunicatului.Primarul Gabriela Firea reclama, duminica seara, "niste arderi, niste fum, niste pacura" la CET Grozavesti si solicita explicatii Ministerului Mediului si Ministerului Economiei."In aceasta seara, la CET Grozavesti. Niste arderi, niste fum, niste pacura. Pe ascuns! Cat lumea e ingrijorata de coronavirus", a scris Fabriela Firea, duminica seara, pe Facebook.Primarul solicita explicatii."Ca cetatean de 30 de ani al municipiului Bucuresti si ca primar general, solicit explicatii publice Ministerului Mediului si Ministerului Economiei! Si Guvernului! Bucurestenii merita respectul Guvernului!", a mai scris Firea, care a postat si imagini.A.D.