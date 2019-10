Firea si Dancila asigura angajatii RADET ca nu vor fi someri: Sistemul centralizat e cel mai eficient, ecologic si ieftin

Ziare.

In cadrul unei dezbateri pe tema solutiilor pe care Primaria Capitalei le propune pentru rezolvarea problemelor termoficarii, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, spune ca RADET a fost intotdeauna "oaia neagra" a Bucurestiului."Acum trei ani am preluat un sistem de termoficare care nu reprezenta niciun fel de prioritate pentru niciun fel de primar si nu sunt vorbe mari, dumneavoastra stiti cel mai bine, atat sindicatul RADET, cat si bucurestenii. Intotdeauna si despre RADET si despre RATB se vorbea ca despre oaia neagra a Capitalei. Fara sa considerati ca exagerez sau spun vorbe mari, au fost primari generali care au vrut sa ingroape atat RADET, cat si RATB.In afara de contracte care faceau bine doar unor firme private, dar nu acestor regii, nu prea au stiut sa faca. Ba mai mult, un domn care acum doreste sa fie prim ministru al Romaniei, atunci cand era viceprimar general al Capitalei, avea intalniri peste intalniri si asta o stiu chiar de la oamenii din RADET pentru a falimenta, pentru a distruge regia si a implementa un sistem de centrale individuale de apartament in folosul unor firme private.Acest lucru nu a fost posibil, in primul rand datorita faptului ca in RADET lucreaza oameni care nu au doar cunostinte profesionale deosebite, ci care sunt si buni romani si bucuresteni cu buna credinta si care stiau ce inseamna distrugerea sistemului centralizat de termoficare si trecerea pe centrale individuale de apartament pe gaze", a declarat Firea.Primarul Capitalei spune ca "toate studiile arata ca sistemul centralizat de termoficare este cel mai eficient, cel mai ecologic si cel mai ieftin pentru cetateni".Gabriela Firea a dat asigurari ca angajatii RADET nu vor fi concediati."Atat angajati de la RADET, cat si angajati Energetica lucreaza pentru a reabilita reteaua de termoficare in sensul inlocuirii tevilor vechi. Sub nicio forma nu se pune problema ca angajatii de la RADET sa aiba cea mai mica emotie ca ar putea fi lasati pe drumuri, nu. Noi avem nevoie chiar sa angajam, cautam specialisti pentru ca din pacate, regia fiind lasata in urma, intr-adevar nu s-au putut creste salaruile. Noi am reusit cu un procent mic, e adevarat, am reusit sa mai majoram salariile. Nu vor iesi someri de la RADET in momentul iesirii de la regie si trecerii la societate", a spus Firea.La eveniment a fost prezent si premierul Viorica Dancila care a subliniat ca disponibilizarea personalului RADET nu este o solutie."M-a bucurat faptul ca doamna primar general a infirmat zvonul conform caruia ar fi disponibilizari in cadrul RADET. Nu cred ca e o solutie in a disponibiliza oameni, nu cred ca aceasta este solutia pe care o asteapta oamenii care lucreaza in RADET", a spus primul ministru.Viorica Dancila a facut referiri si la investitiile care vor urma."Al doilea lucru pe care l-am apreciat in discursul doamnei primar general a fost problema referitoare la investitii, la retehnologizare, la identificarea solutiilor financiare pentru modernizarea RADET. Am vazut ca la fel de important este sa acceseze fondurile guvernamentale si din partea noastra are tot sprijinul", a mai spus Dancila.In ce-i priveste pe consumatori, secretarul de stat in Ministerul Energiei Doru Visan a dat asigurari ca RADET are asigurat intreg combustibilul necesar pentru aceasta iarna, dupa ce ELCEN a negociat cu ROMGAZ cantitatile necesare."Cum trecem aceasta iarna? Contractul de gaz: aveti asigurat intreg combustibilul necesar pentru aceasta iarna. ELCEN a reusit sa negocieze cu ROMGAZ cantitatile necesare, in integralitate, acoperind si problema dezechilibrelor pe care le genereaza variatiile de temperatura.Este un contract bun, un contract corect, care asigura stabilitate pentru aceasta iarna. (...) Avem toate conditiile si va garantez ca nu va vom crea nicio dificultate in asigurarea energiei termice necesare pentru populatie", a spus el, potrivit Agerpres.