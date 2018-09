Planul de reorganizare al ELCEN a fost aprobat, primarul Firea e asteptat sa treaca la fapte

Ziare.

Sistemul centralizat de termoficare din Bucuresti este cel mai mare din Romania si furnizeaza in prezent energie termica pentru aproximativ 560.000 de apartamente, precum si pentru 5.400 de institutii, obiective sociale si agenti economici.Astfel, Adunarea creditorilor Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) a aprobat, luni, planul de reorganizare a celui mai mare producator de energie termica al Capitalei, cu voturile decisive ale reprezentantilor creditorilor chirografari, printre care si Transgaz, potrivit analistilor de la firma de consultanta Frames."Chiar daca ANAF a cerut, pentru a doua oara, prorogarea (amanarea) sedintei invocand faptul ca modificarile legii insolventei nu au fost inca aprobate si ca mai sunt necesare cateva masuri suplimentare, in cele din urma, la sedinta de luni, lucrurile au luat o turnura pozitiva, decizia aprobarii planului de reorganizare a ELCEN fiind influentata de pozitiile reprezentantilor Transgaz si ale celorlalti creditori chirografari", se arata intr-un comunicat al Frames.Conform analistilor de la firma de consultanta, decizia reprezinta o adevarata gura de oxigen pentru bucuresteni, in contextul in care, daca planul nu ar fi trecut, ELCEN risca sa intre in faliment, iar furnizarea caldurii si apei calde catre cei peste 1,2 milioane de beneficiari urma sa fie suspendata."Planul a fost votat in forma in care a fost propus de administratorul judiciar Sierra Quadrant, iar acum este randul Municipalitatii sa treaca la fapte. Sa achite creantele catre creditori, sa preia activele ELCEN si sa puna in practica planul de masuri pentru infiintarea SACET sub umbrela noii societati Energetica SA", a declarat Adrian Negrescu, managerul Frames.Analistii atrag insa atentia asupra faptului ca exista si decizia Consiliului General, astfel ca lucrurile nu mai pot sa intarzie."Vine iarna si, daca nu se iau masuri urgente pentru asigurarea fuziunii, pentru rezolvarea problemelor financiare, a celor cu furnizarea gazului necesar producerii caldurii si apei calde, situatia se poate agrava intr-un timp foarte scurt. Primarul Gabriela Firea trebuie sa treaca la fapte", sustin analistii.Solutia de reorganizare a ELCEN, aprobata de Adunarea Creditorilor, vizeaza, in esenta, transferul de active din patrimoniul ELCEN catre o noua entitate, compania municipala Energetica, aflata in subordinea Primariei Capitalei. Cum si RADET, aflat tot in insolventa, va proceda la transferul de active catre Energetica, se va centraliza sistemul de alimentare cu energie termica al Capitalei - SACET, care va asigura servicii de termoficare de calitate pentru bucuresteni.Potrivit planului ELCEN, transferul de active si activitati este prevazut sa fie realizat pana la finele anului 2018, cu o perioada tranzitorie estimata la un an.Printre masurile vizate se afla si recuperarea creantei pe care ELCEN o detine impotriva RADET, in valoare de 1,095 miliarde de lei. Plata creantei este propusa sa fie realizata in termen de 3 ani. Planul de reorganizare vizeaza, totodata, incasarea pretului de transfer al activelor ELCEN in cuantum de 891 milioane de lei, la care se adauga investitiile realizate pe durata procedurii, estimate la 102 milioane de lei.Noua companie municipala Energetica SA, care urmeaza sa gestioneze SACET, sistemul de alimentare centralizat cu energie termica al Capitalei, are ca obiectiv sa atraga finantari nerambursabile pentru investitii in vederea alinierii capacitatilor de productie la obligatiile de mediu, cu termene limita de respectat pana in 2023. Valoarea investitiilor este estimata la 513 milioane de euro pentru perioada 2018 - 2030, din care 77 milioane de euro in urmatorii 4 ani."Trebuie acum ca si planul de restructurare a RADET sa urmeze strategia ELCEN, pentru ca fuziunea sa fie una optima si rapida. Coordonarea deciziilor, sub umbrela Energetica SA va asigura premisele dezvoltarii unei strategii investitionale menita sa stopeze pierderile din reteaua de termoficare si sa asigure agentul termic, caldura si apa calda, la parametri optimi pentru sezonul de iarna", au adaugat analistii.