Paradox: Romanii care lucreaza sunt primii in UE la riscul de saracie, iar cei care nu lucreaza sunt pe locul 7

La mare distanta dupa noi, figureaza in statistica de profil state precum Grecia (14,1%) si Spania (13,1%).Pentru referinta, vecinii de la sud de Dunare apar de-abia pe locul sase, cu 11,4%, fiind plasati intre Luxemburg (12,0%) si Italia (11,7%), pe de o parte, si Portugalia (10,9%) si Polonia (10,9%), pe de alta. Toate acestea fiind pozitionate peste media europeana de 9,6%, situata aproape la jumatate fata de realitatea din Romania.Ca o particularitate interesanta, in Romania,(21,5%), desi procentajul consemnat in randul femeilor (15,2%) ramane tot relativ ridicat in raport cu practica europeana.Aceasta situatie se mai regaseste la un nivel aproape egal in Italia (13,2% la barbati, fata de 9,5% la femei) si Bulgaria (13,0% fata de 9,6%). In tari precum Franta (8,2% la 7,6%), Portugalia (11,3% la 10,5%) sau Slovacia (6,9% la 6,0%) situatia este mult mai echilibrata iar in altele chiar pe dos - Cehia (3,7% la 3,9%), Letonia (8% la 8,2%) si Ungaria (9,4% la 9,9%)Revenind la nivelul consemnat per total, la capatul opus al scalei procentajelor de persoane care sunt supuse riscului de saracie, desi lucreaza, apar tari precum(3,1%),(3,8%),(4,7%) si(4,8%).Prin contrast,Procentajul exact era, in 2016, de 48,7% (adica aproximativ de cinci ori mai mult fata de proportia celor care lucreaza), iar acest procentaj a crescut de la doar 41,5% in anul 2006.Persoanele considerate a fi in risc de saracie sunt cele care au un venit median disponibil echivalent situat sub pragul de 60% din media calculata la nivel national, dupa efectuarea transferurilor sociale.Indicatorul are, prin urmare, o valoare relativa la nivelul de trai dintr-o anumita tara.La aceasta categorie de populatie, cu un procentaj de 51,4%, dupa Germania (70,8%!), Lituania (60,5%), Letonia (55,8%), Bulgaria (54,9%), Letonia (54,8%) si Cehia (52,3%). Mai mult, suntem doar cu putin peste Suedia (50,3%) si foarte aproape de media europeana (48,7%).Citeste mai multe despre Un paradox spre reflectie: Romanii care lucreaza sunt primii in UE la riscul de saracie, iar cei care nu lucreaza sunt pe locul 7, aproape de media europeana pe Curs de Guvernare