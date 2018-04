Deficitul comercial al Romaniei a crescut alarmant. Continuam sa importam mult mai mult decat exportam

Ziare.

In luna februarie 2017, deficitul comercial a fost de 651,6 milioane euro.In ianuarie 2018,, la 775 milioane euro.In primele doua luni din 2018,, iar"Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) in perioada 1.I-28.II 2018 a fost de 1,657 miliarde euro, mai mare cu 398,1 milioane euro decat cel inregistrat in perioada 1.I-28.II 2017", se arata in comunicat.In primele doua luni din 2018, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse: masini si echipamente de transport (48,7% la export si 37,1% la import) si alte produse manufacturate (32% la export si respectiv 30,7% la import).Totodata, valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri in perioada ianuarie-februarie a fost de 8,364 miliarde euro la expedieri si de 9,419 miliarde euro la introduceri, reprezentand 76,9% din total exporturi si 75,1% din total importuri.Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri, in perioada ianuarie-februarie, a fost de 2,517 miliarde euro la exporturi si de 3,119 miliarde euro la importuri, reprezentand 23,1% din total exporturi si 24,9% din total importuri.In 2017, exporturile Romaniei au urcat cu 9,1%, iar importurile au avansat cu 12,3%. Deficitul comercial a crescut cu 30% fata de 2016, la 12,96 miliarde euro.