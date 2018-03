Unt de arahide impotriva taxelor vamale americane

UE ameninta cu represalii

Lange: UE trebuie sa ofere un semnal clar

Voci critice

Termenul "razboi comercial" a fost mentionat doar o data de comisarul UE pentru Comert, Cecilia Malmstrom. De asemenea, ea a incercat sa vorbeasca nu despre represalii, ci despre masuri compensatorii ale UE in cazul aparitiei unor taxe vamale americane.Nu se doreste escaladarea conflictului, a sugerat responsabilul UE. "Statele Unite sunt inca un prieten".In plus, demnitara a cautat deseori moderatia, deoarece decizia presedintelui american Donald Trump de a impune taxe mai mari pentru otelul si aluminiul din intreaga lume nu este inca valabila din punct de vedere juridic. "Nu pot spune daca se va intampla acest lucru, chiar sper ca nu se va intampla", a declarat Malmstrom."Un razboi comercial cunoaste doar perdanti", a continuat ea, amintind de anul 2002. La acel moment, presedintele american George W. Bush a impus taxe antidumping la otel. Rezultatul: o scadere a productiei de otel in Statele Unite si pierderea a mii de locuri de munca, inclusiv in SUA. "Sper ca cineva din Casa Alba isi va aminti acest lucru", a spus comisarul suedez.Cecilia Malmstrom nu a vrut sa comenteze demisia consilierului economic al presedintelui american Trump. "Ma abtin", a declarat aceasta. In semn de protest fata de taxele vamale anuntate, Gary Cohn, fost sef al bancii Goldman Sachs, a renuntat la postul sau in echipa Trump. La Berlin, ministrul federal al Economiei, Brigitte Zypries, a subliniat ca "situatia este serioasa" si s-a declarat foarte ingrijorat de retragerea ultimei "voci critice" din anturajul lui Trump, precum si de faptul ca, in disputa comerciala actuala, cuvantul il vor avea de acum inainte "hardlinerii".Daca Donald Trump vorbeste serios in legatura cu taxarea drastica a importurilor de otel si aluminiu in SUA, UE intentioneaza sa actioneze in trei etape, a anuntat comisarul Malmstrom.1. Cazul este adus in fata Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) pentru mediere, impreuna cu alti mari producatori de otel, cum ar fi Canada, Brazilia, Japonia sau China.2. UE va impozita la randul ei otelul si aluminiul adus din Statele Unite.3. Pentru a compensa daunele economice care ar putea aparea, UE se pregateste sa impoziteze suplimentar o gama larga de produse din Statele Unite ale Americii. Lista include: motociclete, whisky, blugi, unt de arahide, afine, suc de portocale si alte produse tipic americane."Noi nu dorim acest lucru de fapt", a spus Malmstrom, "dar nici nu putem ramane tacuti." Comisia Europeana are obligatia de a proteja locurile de munca si agentii economici mai slabi. Decizii concrete se vor lua cand se va afla ce anume doreste Donald Trump, a spus responsabilul de la Bruxelles.Presedintele Comisiei pentru Comert din Parlamentul European, social-democratul Bernd Lange, sprijina initiativa Comisiei. "Avem nevoie de un semnal european clar", a declarat Lange intr-un interviu acordat DW."Nu este vorba despre masuri antidumping, ci despre inchiderea accesului pe piata americana, fapt care contravine regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) ".Parlamentarul european spune ca nu este preocupat de un razboi comercial, ci de normele internationale. "Statele Unite trebuie sa invete sa respecte regulile, chiar daca in fruntea tarii se afla Donald Trump". Daca este necesar, ar trebui sa ne gandim la o organizatie de comert mondial fara SUA, daca presedintele american desconsidera aceasta organizatie.Motivul invocat de presedintele SUA pentru impunerea masurilor sale - amenintarea la adresa securitatii nationale, in conformitate cu legea din 1962 - este chiar ridicol, spune UE.Comisarul european pentru comert a respins acuzatiile aduse de presedintele SUA, conform carora UE trateaza in mod nedrept SUA, ceea ce face imposibile afacerile. Tarifele din comertul transatlantic sunt foarte scazute, potrivit lui Malstrom.Intr-adevar, in ceea ce priveste autovehiculele exista taxe usor mai mari la importurile din America in Europa decat invers, dar acestea ar fi compensate de tarifele foarte mari pentru exporturile de camioane catre SUA.Un atac asupra industriei auto, a avertizat Cecilia Malmstrom, ar pune in pericol mii de locuri de munca in uzinele auto ale producatorilor europeni din America.Asociatia economica europeana Business Europe a avertizat la Bruxelles in legatura cu posibilele prejudicii la adresa economiei europene in cazul unui razboi comercial.Decizia lui Donald Trump "implica pericolul unei reduceri profunde a comertului mondial, cu consecinte numeroase si pentru consumatori", a declarat Markus J. Beyrer, director General al Business Europe.Sefa Fondului Monetar International, Christine Lagarde, a avertizat la randul ei asupra unui razboi comercial. Nimeni nu poate castiga o disputa in care ambele parti isi impun reciproc taxe de import, a declarat Lagarde in timpul unei vizite la Paris.Cu toate acestea, liderul FMI a subliniat ca intelege nemultumirea presedintelui american in legatura cu situatia industriei siderurgice din tara lui si cu modul in care comertul mondial este organizat."Exista motive bune pentru el sa se protejeze de situatia actuala", a spus Lagarde."Exista intotdeauna tari care nu respecta regulile OMC. Exista, de asemenea, transferul de tehnologie, aspect care ne trimite cu gandul la China. Insa nu-i vorba doar despre China, pentru ca si alte tari procedeaza la fel", a continuat Lagarde.Presedintele Trump a amenintat in mod repetat ca ar putea renunta la OMC cu totul, pentru a obtine avantaje in fata concurentei internationale.