Fitch a confirmat ratingul Romaniei, dar a venit cu un avertisment legat de cresterea salariilor si estimarile nerealiste ale Guvernului

Estimari nerealiste ale Guvernului

Slabiciunea Guvernului

Economia va creste mai incet

Factori de risc

Ziare.

com

Plafonul de tara al Romaniei a fost confirmat la "BBB plus", iar calificativul pe termen scurt in valuta si moneda locala a fost confirmat la "F3", se arata intr-un comunicat al agentiei de evaluare financiara."Ratingurile de tip investment grade atribuite Romaniei sunt sprijinite de nivelul moderat al datoriei publice si indicatorii privind PIB-ul per capita si dezvoltare umana, care sunt mai ridicate decat ale altor state din categoria "BBB".Acestea sunt comparate cu deficitul bugetar, deficitul de cont curent, gradul de indatorare externa, care sunt mai ridicate decat ale altor state din categoria "BBB", si cu relaxarea fiscala pro-ciclica, ce expun riscurile la adresa stabilitatii macroeconomice", sustine Fitch.Bugetul Guvernului pe 2019 prevede reducerea deficitului general guvernamental la 2,8% din PIB, de la 3% din PIB in 2018 (fata de un nivel mediu de 1,9% din PIB la alte state din categoria "BBB") . Totusi, proiectata crestere a veniturilor (15,7%) pare extrem de optimista, deoarece Fitch crede ca se bazeaza pe estimari macroeconomice nerealiste privind consumul, inclusiv o crestere de peste 3% a ratei angajarii in sectorul privat (fata de un avans de 1,7% in 2018).Consiliul Fiscal a identificat, de asemenea, costuri cu plata dobanzilor care ar putea duce la cheltuieli mai ridicate.In anii precedenti, Guvernul si-a putut indeplini tintele prin includerea investitiilor de capital. Totusi, Fitch crede ca aceasta strategie si-a atins limitele si se asteapta lain acest an.Relaxarea fiscala ar putea continua in 2020 si dincolo de acest interval, in special daca Guvernul merge mai departe cu planurile de majorare a pensiilor cu inca 40% in septembrie 2020 (dupa o majorare de 15% aprobata pentru septembrie 2019).In absenta reformelor pentru cresterea veniturilor,, ceea ce ar majora nivelul datoriei publice ca procent din PIB la 37,9%, de la 35% in 2018, desi inca este usor sub nivelul mediu de 38,8% proiectat pentru alte state din categoria "BBB".Riscurile sunt in sens negativ si sunt partial legate de politicile impredictibile, in special tinand cont de ciclul electoral din urmatorii doi ani, avertizeaza agentia de evaluare financiara.Implementarea de catre autoritati a controversatei ordonante de urgenta privind taxele din decembrie 2018 (OUG 114) si apoi modificarea unor masuri, in urma presiunii BNR si a sectorului privat, subliniaza slabiciunea cadrului fiscal si dificultatile cu care se confrunta Guvernul in vederea majorarii veniturilor pentru a indeplini promisiunile legate de cheltuieli.Fitch estimeaza ca impactul fiscal al masurilor revizuite va fi foarte limitat, in special al taxei pe activele bancare.Totusi, avertizeaza agentia, exista riscul unor efecte negative in ceea ce priveste impactul nefavorabil pentru mediul de afaceri, investitii si cresterea economiei.Pentru sectorul bancar, noile taxe ar urma sa afecteze foarte putin profitabilitatea, Fitch asteptandu-se la o stabilitate cuprinzatoare in industria bancara. Indicele de adecvare a capitalului ramane ridicat, rata creditelor neperformante continua sa scada si exista lichiditati masive.Ciclul de creditare pare moderat in contextul cresterii economice rapide din ultimii ani, imprumuturile catre sectorul privat inregistrand un avans de 7,9% in 2018, ceea ce ajuta la reducerea riscurilor unei bule de creditare si a efectelor negative asupra intregii economii, apreciaza agentia de evaluare financiara.Fitch continua sa estimeze o incetinire graduala a activitatii economice in 2019-2020, cu un ritm mediu de crestere a PIB-ului de 3,1%, in linie cu nivelul mediu din alte state din categoria "BBB", dar comparativ cu un avans de 4,6% in perioada 2013-2018."Din 2014, consumul privat a fost principalul motor al cresterii si ne asteptam ca tendinta sa continue pe termen mediu, dar la un ritm mai lent, tinand cont de un avans mai redus previzionat pentru salarii.Investitiile ar trebui sa se redreseze in 2019-2020, dupa ce s-au contractat in 2018, in urma absorbtiei mai ridicate de fonduri europene. Tinand cont de reducerea populatiei, PIB-ul per capita ar trebui sa continue sa creasca semnificativ, atenuand deficitul fata de restul UE", sustine Fitch., cel mai ridicat nivel din 2012 si fata de un nivel mediu de 1% din PIB la alte state din categoria "BBB". Adancirea reflecta cresterea semnificativa a importurilor de bunuri si servicii si stagnarea creditelor transferabile.Fitch estimeaza adancirea suplimentara a deficitului de cont curent la 5,5% din PIB in 2020., contribuind la adancirea deficitului de cont curent, apreciaza agentia de evaluare financiara.Principalii factori de risc care, individual sau colectiv, ar putea duce la o actiune negativa de rating sunt: deficite fiscale ridicate, care sa duca la o crestere rapida a raportului datorie guvernamentala/PIB, si o supraincalzire a economiei sau o aterizare dura, care sa submineze macrostabilitatea economica, o deteriorare semnificativa a balantei de plati.In sens invers, principalii factori care, individual sau colectiv, ar putea duce la o actiune pozitiva de rating sunt: reducerea riscurilor de instabilitate macroeconomica, imbunatatirea credibilitatii politicii macroeconomice, implementarea unei consolidari fiscale care sa imbunatateasca traiectoria pe termen lung a raportului datorie guvernamentala/PIB si o imbunatatire sustenabila a finantelor externe.