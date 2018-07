Fitch a confirmat ratingul Romaniei, dar avertizeaza sa ne pregatim de hard-landing, din cauza politicilor Guvernului

scenariul unei "aterizari periculoase" (hard-landing) apare ca un risc de deteriorare semnificativ

cresterea productivitatii continua sa ramana in urma comparativ cu cresterea salariilor

Politica fiscala expansionista a slabit finantele publice ale Romaniei

Ziare.

com

Plafonul de tara al Romaniei a fost confirmat la "BBB plus", iar calificativul pe termen scurt in valuta si moneda locala a fost confirmat la "F3"."Ratingurile de tip investment grade atribuite Romaniei sunt sprijinite de nivelul moderat al datoriei publice, si indicatorii privind PIB-ul per capita si guvernanta, care sunt in linie cu intervalul "BBB". Cu toate acestea, relaxarea fiscala pro-ciclica cu o deviatie pozitiva a PIB (output gap) reprezinta un risc la adresa stabilitatii macroeconomice", sustine Fitch intr-un comunicat de presa.Economia Romaniei a stagnat in ritm trimestrial in perioada ianuarie-martie 2018, reducand avansul anual la 4,2%, de la 6,6% in trimestrul patru din 2017. Castigurile obtinute de pe urma cresterii rapide a salariilor si a reducerilor de taxe au inceput acum sa se atenueze, in concordanta cu opinia Fitch.Ca rezultat, agentia a mentinut nemodificate estimarile privind PIB-ul, care ar urma sa creasca cu 3,8% in 2018 si 3,3% in 2019.Cu incetinirea semnificativa din primul trimestru al acestui an, slabirea indicatorilor privind increderea in economie, inasprirea politicii monetare, presiunile inflationiste mai ridicate si reaparitia incertitudinilor externe,, avertizeaza Fitch.Echilibrarea politicii fiscale cu stabilitatea macroeconomica va fi probabil dificila pentru Guvern, se arata in comunicatul agentiei de evaluare financiara.PIB-ul per capita al Romaniei este proiectat sa depaseasca in 2018 nivelul mediu actual al statelor din categoria "BBB".Comisia Europeana estimeaza ca PIB-ul potential al Romaniei a ajuns la 4,1% anul trecut, de la o medie de 2,7% in ultimii cinci ani, datorita castigurilor in productivitate, desi se confrunta cu dificultati din cauza problemelor demografice. Intre timp, piata muncii se inaspreste si, apreciaza Fitch., sustin analistii agentiei.Desi Romania a mentinut anul trecut deficitul bugetar la 2,9% din PIB, sub nivelul de 3% cerut de UE, aceasta mentinere a fost avantajata de cresterea economica solida si s-a bazat pe reducerea cheltuielilor cu investitiile, iar agentia nu crede ca performanta fiscala din 2017 poate fi sustinuta si se asteapta ca deficitul bugetar al Romaniei sa se adanceasca spre 3,4% din PIB in 2018 si 3,6% din PIB in 2019, in timp ce tinta Guvernului este de 2,9% din PIB pentru acest an, pe baza unui avans al economiei de 5,5%.Politica fiscala expansionista cu o deviatie pozitiva a PIB (output gap) in crestere va duce la o deteriorare suplimentara a deficitului fiscal structural in 2018, avertizeaza Fitch.Scenariul de baza al agentiei indicain 2013, sustine Fitch.Principalii factori de risc care, individual sau colectiv, ar putea duce la o actiune negativa de rating sunt: deficite fiscale ridicate, care sa duca la o crestere rapida a raportului datorie guvernamentala/PIB, si o supraincalzire a economiei sau o aterizare dura, care sa submineze macrostabilitatea economica.In sens invers, principalii factori care, individual sau colectiv, ar putea duce la o actiune pozitiva de rating sunt: reducerea riscurilor de instabilitate macroeconomica, implementarea unei consolidari fiscale care sa imbunatateasca traiectoria pe termen lung a raportului datorie guvernamentala/PIB si o imbunatatire sustenabila a finantelor externe.