Bulgaroaica Kristalina Georgieva a devenit oficial sefa FMI

Mandatul sau va incepe la 1 octombrie si va dura cinci ani, transmit AFP si Reuters."Cresterea economica mondiala continua sa fie dezamagitoare, tensiunile comerciale persista, povara datoriei se agraveaza in multe tari", a declarat Kristalina Georgieva dupa nominalizarea sa in postul de director general de catre Consiliul de Administratie al FMI."In acest context, prioritatea mea imediata in fruntea FMI va fi sa ajut cele 189 de state membre sa minimizeze riscurile de criza si sa fie gata sa faca fata incetinirii economice", a explicat Georgieva, care s-a declarat "onorata pentru ca a fost selectata pentru acest post".In varsta de 66 de ani, Kristalina Georgieva a beneficiat in ultimul moment de o modificare a statului FMI cu privire la limita de varsta a directorului general, stabilita anterior la 65 de ani, astfel incat candidatura ei sa poata fi una valida.Confirmarea Kristalinei Georgieva in postul de director al FMI a fost salutata ca un succes in tara sa natala, care in urma cu doua decenii a beneficiat de un program de salvare din partea FMI.Intr-o postare pe Facebook, premierul bulgar Boiko Borisov a felicitat-o pe Georgieva. "Aceasta este o realizare importanta pentru Bulgaria. Sunt convins ca se va descurca de minune cu managementul uneia dintre cele mai importante institutii ale lumii", a apreciat Borisov.Georgieva Kristalina o va inlocui pe Christine Lagarde, care in 2011 a devenit prima femeie la conducerea FMI, iar peste o luna va deveni noul presedinte al Bancii Centrale Europene . Conform unei traditii nescrise, care dateaza de la infiintarea Bancii Mondiale (BM) si a Fondului Monetar International, in fruntea BM este numit un american, iar europenii desemneaza persoana de la sefia FMI. Cel mai mare actionar al Bancii Mondiale sunt Statele Unite ale Americii.De-a lungul carierei sale, Kristalina Georgieva a ocupat mai multe posturi de conducere la Comisia Europeana, inclusiv cel de comisar pentru Buget in perioada 2014-2016, supervizand prima reducere a bugetului multianual al UE, cat si la Banca Mondiala, unde in anul 2017 a devenit director general.Scott Morris, senior fellow la Global Development, sustine ca Georgieva si-a dovedit calitatile dupa ce la inceputul lui 2017 a fost numita in cel de-al doilea post in ierarhia Bancii Mondiale. In aceasta calitate, Georgieva a reusit sa obtina un consens din partea statelor membre pentru o majorare de capital de 13 miliarde dolari si un pachet de reforme conform caruia creditele acordate Chinei si altor state bogate in curs de dezvoltare vor scadea, pentru ca mai multe resurse sa fie indreptate spre tarile mai nevoiase."A fost capabila sa aduca laolalta un grup divers de actionari. Acesta este punctul ei forte", a declarat Morris, un fost oficial la Trezoreria SUA. "Ceea ce este mai putin clar este cum va gestiona activitatile de zi cu zi ale FMI, activitati care au legatura cu momentele de criza. Este greu de apreciat cum va raspunde intr-o situatie de criza", a apreciat Scott Morris.