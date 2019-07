Christine Lagarde a fost nominalizata la presedintia BCE si anunta se retrage provizoriu de la conducerea FMI

Comisia Europeana - Ursula von der Leyen

Consiliul European - premierul Belgiei, Charles Michel

Inalt Reprezentant - ministrul spaniol Josep Borrell

Banca Centrala Europeana - Christine Lagarde

Ziare.

com

"Avand in vedere cele de mai sus si in consultare cu membrii Comisiei de etica a Consiliului Administrativ, am decis sa ma retrag provizoriu din functia mea de director general al FMI in timpul perioadei de nominalizare", a adaugat Lagarde intr-o postare pe Twitter https://twitter.com/Lagarde/status/1146105347800743936Dupa trei zile de negocieri, liderii Uniunii Europene au ajuns la un acord, un presedinte al Comisiei Europene din afara procesului de Spitzenkandidaten, ministrul german al Apararii Ursula von der Leyen.Anuntul a fost facut de Donald Tusk, intr-o serie de mesaje succesive postate pe Twitter.In ceea ce priveste presedintia Parlamentului European, aceasta va fi impartita intre Manfred Weber si Serghei Stanishev, acesta din urma exercitand conducerea pentru prima jumatate a legislaturii.Politico anunta ca toate statele au votat in favoarea acestei liste, dar Germania s-a abtinut.Printre cei mai vocali contestatari ai variantei Frans Timmermans pentru presedintia Comisiei Europene s-au aflat tarile din asa-numitul grup de la Visegrad (G4), adica Ungaria, Polonia, Cehia si Slovacia. Acestea au fost insa de la inceput de acord cu un nume surpriza, aparut la negocierile de marti si care i-ar multumi si pe populari, si pe Macron.