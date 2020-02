FMI a calculat impactul epidemiei cu noul coronavirus asupra economiei mondiale

Ziare.

Directorul general al FMI , Kristalina Georgieva, a prezentat perspectivele economice la reuniunea ministrilor de Finante si guvernatorilor bancilor centrale din G20, care se desfasoara la Riad, Arabia Saudita.Georgieva a precizat ca FMI examineaza mai multe scenarii pesimiste daca epidemia de Covid-19 dureaza mai mult si se extinde semnificativ pe plan global.Adresandu-se oficialilor G20, Georgieva a declarat: "In actualul nostru scenariu de baza, politicile anuntate sunt implementate si economia chineza va reveni la normal in trimestrul doi. Ca rezultat, impactul asupra economiei mondiale va fi relativ minor si de scurta durata. Dar, de asemenea, analizam mai multe scenarii pesimiste, in care raspandirea epidemiei continua si se extinde pe plan global, iar consecintele asupra cresterii economice sunt mult mai extinse".Oficialii din China au dat asigurari ca inca poate fi indeplinita tinta de crestere pentru 2020, in pofida epidemiei.Ministrul nipon de Finante, Taro Aso, a avertizat asupra impactului semnificativ asupra economiei mondiale in cazul in care epidemia se raspandeste si mai mult si le-a spus jurnalistilor ca participantii la reuniunea G20 sustin ca este necesar un raspuns coordonat in privinta impactului virusului.Luna trecuta, FMI a anuntat ca se asteapta ca ritmul de crestere al economiei mondiale sa accelereze de la 2,9% in 2019, la 3,3% in 2020 si la 3,4% in 2021."Speram in continuare ca impactul va fi unul de forma unei curbe in V, cu un declin semnificativ in China si o relansare semnificativa dupa ce virsul va fi tinut sub control. Dar nu excludem posibilitatea sa avem un scenariu diferit de genul unei curbe in U, in care impactul va fi unul mai de durata", a declarat anterior Georgieva.