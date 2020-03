FMI asteapta o recesiune profunda din cauza pandemiei

Ziare.

com

"In marile economii europene, serviciile non-esentiale inchise prin decret guvernamental reprezinta aproximativ o treime din productie. Aceasta inseamna ca fiecare luna in care aceste sectoare raman inchise se traduce printr-o scadere de 3% a PIB-ului anual", a explicat intr-o postare pe blog-ul FMI directorul pentru Europa, Poul Thomsen.Cu privire la zona euro, Thomsen a apreciat ca relaxarea normelor fiscale si sprijinul oferit de Banca Centrala Europeana si Mecanismul European de Stabilitate sunt cruciale pentru un raspuns regional puternic la pandemia de coronavirus."Hotararea liderilor din zona euro de a face tot ceea ce este nevoie pentru a stabiliza euro nu ar trebui subestimata", a spus Poul Thomsen.In postarea sa, Thomsen a dezvaluit ca, in acest moment, principala preocupare a FMI cu privire la Europa este legata mai degraba de micile state din afara Uniunii Europene."Cu exceptia Turciei si Rusiei, majoritatea economiilor emergente non-UE din Europa Centrala si de Est au cerut ajutor de urgenta via mecanismul de asistenta financiara de urgenta al FMI", a spus Poul Thomsen."Mai multe tari ar putea sa urmeze in ceea ce este deja cel mai mare numar de cereri de asistenta primit intr-un anumit moment de FMI", a precizat Poul Thomsen, adaugand ca Fondul a decis sa isi urgenteze procedurile si normele interne pentru a pute a raspunde rapid la criza coronavirusului.Vineri, directorul FMI, Kristalina Georgieva a spus ca economia globala este deja in recesiune iar tarile trebuie sa raspunda cu cheltuieli foarte mari pentru a evita o cascada de insolvente si cazuri de incapacitate de plata pe pietele emergente.