FMI: Criza economica provocata de coronavirus va fi mai grava decat criza financiara globala din 2008-2009

Cu ocazia unei conferinte de presa comune cu directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Kristalina Georgieva a facut un apel catre economiile avansate sa isi extinda eforturile pentru a ajuta economiile emergente si tarile in curs de dezvoltare sa depaseasca impactul economic si sanitar al pandemiei. "Aceasta criza este fara precedent. Am vazut cum economia mondiala s-a oprit. Suntem acum intr-o recesiune care este mult mai grava decat criza financiara globala din 2008-2009", a declarat Kristalina Georgieva.Un mesaj similar a venit din partea presedintelui Bancii Mondiale, David Malpass. "Dincolo de impactul sanitar al pandemiei de COVID-19, ne asteptam la o recesiune globala majora" a spus David Malpass intr-o postare pe reteaua LinkedIn.Pietele emergente si economiile in curs de dezvoltare au fost lovite de criza coronavirusului, a subliniat Georgieva, precizand ca investitii de aproape 90 de miliarde de dolari au iesit de pe pietele emergente, mult mai mult decat in perioada crizei financiare din 2008. De asemenea unele state sunt afectate de scaderea dramatica a pretului materiilor prime. Georgieva a mai spus ca 90 de tari, adica aproape jumatate din cele 189 de stat membre ale FMI, au solicitat acordarea de finantare de urgenta de la FMI pentru a raspunde la pandemia de coronavirus.Atat FMI cat si OMS au facut un apel pentru ca finantarea de urgenta sa fie utilizata in principal pentru consolidarea sistemelor medicale, plata doctorilor si asistentelor si achizitionarea de echipamente de protectie. "Pe masura ce finantarea ajunge in tarile care au nevoie, rugamintea noastra este ca cheltuielile medicale sa fie plasate in fruntea listei de prioritati", au subliniat directorul FMI, Kristalina Georgieva si directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.Potrivit calculelor Reuters, peste un milion de oameni sunt infectati cu COVID-19 si peste 53.000 de persoane au decedat la nivel global.