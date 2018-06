"FMI: In loc sa reduca taxe si sa creasca salarii si pensii, Romania ar trebui sa dea startul unor reforme reale"

Ziare.

com

Astfel, in contextul cresterii economice solide, directorii FMI recomanda o tinta fiscala sub tinta bugetara pe 2018, de 3% din PIB, si observa ca probabil ar putea fi necesare masuri fiscale suplimentare pentru a atinge acest obiectiv.Oficialii FMI incurajeaza, de asemenea, reformele fiscale pentru a asigura indeplinirea obiectivului bugetar pe termen mediu (MTO) al Romaniei. Ei au subliniat necesitatea de a se evita noi reduceri de taxe, de a se majora salariile si pensiile intr-un ritm moderat si de a revizui implementarea Legii salarizarii unitare si a modificarilor in sistemul de pensii in linie cu spatiul fiscal disponibil si obiectivele fiscale pe terme mediu.De asemenea, directorii FMI au scos in evidenta importanta reformelor pentru a spori eficienta sectorului public prin intarirea administratiei fiscale, pentru imbunatatirea eficientei colectarii taxelor, majorand eficienta cheltuielilor prin verificarea cheltuielilor si a achizitiilor centralizate, si prin imbunatatirea absorbtiei fondurilor europene.Oficialii FMI sprijina inasprirea politicii monetare initiata pentru a reduce inflatia. Ei incurajeaza BNR sa ramana vigilenta si sa continue inasprirea politicii monetare deoarece este necesara pentru a ancora asteptarile inflationiste la tinta de inflatie. BNR trebuie sa continue sa gestioneze conditiile de lichiditate pentru a consolida transmisiunea monetara, spun acestia.In plus, FMI subliniaza necesitatea de a se accelera reformele structurale si cere masuri pentru ca institutiile care gestioneaza investitiile publice sa utilizeze deplin fondurile europene si sa rezolve necesitatile majore de infrastructura.Fondul accentueaza necesitatea unei guvernante corporatiste solide in companiile de stat si observa ca mecanismul salariului minim ar trebui sa echilibreze temerile sociale si cele legate de competitivitate. Recunoscand progresele din trecut inregistrate in lupa impotriva coruptiei, directorii FMI incurajeaza autoritatile romane sa mentina progresul reformelor.De asemenea, FMI remarca imbunatatirea inregistrata in ultimii ani in sectorul financiar si cere imbunatatirea practicilor de supervizare si intarirea politicilor macroprudentiale pentru a rezolva vulnerabilitatile provocate de expunerea bancilor la sectorul imobiliar si la obligatiunile guvernamentale.