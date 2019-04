FMI nu se asteapta la o recesiune, pe termen scurt, a economiei mondiale

Ziare.

"In luna ianuarie, FMI estima ca economia mondiala va inregistra in 2019 si 2020 o crestere de aproximativ 3,5%. Intre timp economia mondiala a pierdut din elan, dupa cum veti vedea din noile noastre previziuni revizuite ce vor fi publicate saptamana viitoare", a declarat Christine Lagarde, intr-un discurs tinut la Camera de comert americana, in avanpremiera reuniunilor de primavara ale Fondului Monetar International si Bancii Mondiale.Cu toate acestea, Lagarde a subliniat ca FMI nu se asteapta la o recesiune pe termen scurt. "De fapt, ne asteptam la o relansare a cresterii economice in a doua jumatate a acestui an si in 2020. Insa trebuie sa fim foarte clari, relansarea preconizata pentru ultima parte a anului este una fragila", a sustinut seful FMI.FMI, care urmeaza sa dea publicitatii in data de 9 aprilie noile sale estimari privind evolutia economiei mondiale, avertizeaza de peste un an ca un razboi comercial intre SUA si China ar avea repercusiuni asupra cresterii economiei mondiale. In acest sens, institutia internationala si-a revizuit inca din ianuarie prognozele privind avansul economiei mondiale in acest an, la 3,5%, dupa ce le-a revizuit deja in scadere si in toamna lui 2018.Christine Lagarde a avertizat marti ca mai multi ani de crestere a datoriei publice si dobanzi scazute au lasat un spatiu de manevra redus in multe tari pentru a actiona atunci cand va veni urmatoarea criza, astfel ca autoritatile trebuie sa utilizeze in mod inteligent politica fiscala. Aceasta inseamna realizarea unei mai bune balante intre crestere economica, sustenabilitatea datoriei si obiectivele sociale pentru a raspunde la cresterea inegalitatilor si construirea unor plase de siguranta mai solide.In ceea ce priveste Romania, in toamna lui 2018, FMI si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti, atat in 2018 cat si 2019, ca urmare a moderarii stimulentelor care au stat la baza cresterii robuste inregistrate in 2017.Potrivit FMI, Romania ar urma sa inregistreze in 2019 o crestere economica de 3,4%, cu 0,1 puncte procentuale mai putin decat estima in aprilie 2018.