FMI prezinta care sunt vulnerabilitatile sectorului financiar romanesc. Ce recomandari fac expertii

investitii suplimentare in specialisti IT, in special in ceea ce priveste rezistenta in fata unor atacuri cibernetice;

eliminarea golurilor care mai exista in cadrul de reglementare privind prevenirea spalarii banilor si combaterea finantarii terorismului;

pregatirea unui exercitiu de simulare in domeniul managementului crizelor care sa includa Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, exercitiu care va ajuta la imbunatatirea cadrului de gestionare a crizelor din Romania.

In context, expertii FMI sustin ca este nevoie de masuri rapide pentru a raspunde acestor riscuri si a consolida stabilitatea financiara si subliniaza ca autoritatile se gandesc deja sa limiteze gradul de indatorare pentru creditele ipotecare si pentru a sustine eficienta raportului dintre credit si valoarea locuintei", sustin expertii FMI.In plus, intarirea monitorizarii institutiilor financiare non-bancare este necesara pentru a evita riscurile la adresa reputatiei sectorului financiar."Misiunea recomanda de asemenea, introducerea unor rezerve de capital care sa creasca rezistenta si sa protejeze impotriva riscurilor de pe urma unei expuneri mari pe obligatiunile suverane" se arata in raportul FMI.Expertii FMI subliniaza ca expunerea bancilor pe titlurile si garantiile guvernamentale a ajuns la 22% din active in luna decembrie 2017, unul din cele mai ridicate procente din UE, de la mai putin de 5% in 2008.Garantiile guvernamentale emise in cadrul programului Prima Casa creeaza o expunere suplimentara indirecta a sectorului bancar pe sectorul de stat", se arata in raportul FMI.De asemenea, expertii FMI atrag atentia ca sistemul bancar romanesc devine din ce in ce mai expus la sectorul imobiliar. Intre 2008 si 2017, ponderea creditelor imobiliare a crescut de la 21% din totalul creditelor acordate gospodariilor, la peste 54%. Avansul creditelor ipotecare a generat o crestere a pretului la case."In plus, avand in vedere ca marea majoritate a contractelor de credit sunt la dobanzi variabile, performanta creditelor s-ar putea deteriora iar cazurile de incapacitate de plata (default) ar creste daca ratele dobanzilor se vor majora", avertizeaza FMI.In sfarsit,Institutiile financiare nonbancare ofera credite IMM-urilor, in principal in valuta, precum si gospodariilor, deseori celor cu venituri reduse si la dobanzi mai mari.si ar creste nivelul creditelor neperformante in acest sector...Comportamentul institutiilor financiare nonbancare poate crea un risc de reputatie pentru sectorul financiar care are deja o imagine negativa in randul opiniei publice", subliniaza raportul FMI.Printre recomandarile formulate in Programul de evaluare a sectorului financiar (Financial Sector Assessment Program - FSAP) care ar trebui implementate imediat, respectiv in decurs de un an, se numara: