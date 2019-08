FMI recomanda Romaniei sa isi reorienteze cheltuielile dinspre salarii si pensii spre investitii

Veniturile au fost supraestimate cu 0,9% din PIB

Potrivit raportului elaborat de stafful FMI dupa discutiile cu oficialii romani din luna iunie a acestui an, document publicat vineri, cresterea economiei romanesti ar urma sa ramana la nivelul de 4% in 2019 si sa incetineasca la 3% pe termen mediu.pe masura ce investitiile productive au slabit ca urmare a regreselor inregistrate de reformele structurale iar impulsul fiscal se va diminua in timp", se arata in raportul FMI.De asemenea, expertii institutiei financiare internationale atrag atentia asupra faptului ca riscurile sunt orientate in jos si sunt semnificative."Principalul risc intern este o noua crestere a vulnerabilitatii provocate de socuri politice. Avand in vedere ciclul electoral din urmatorii doi ani, exista riscul unor noi stimulente fiscale sau al revenirii asupra unor politici structurale care ar reduce si mai mult competitivitatea Romaniei.In prezent,Pe plan extern, principalul risc il reprezinta o incetinire peste asteptari a pietei externe, care ar deteriora si mai mult un deficit de cont curent deja mare si ar agrava presiunile de finantare", se arata in raportul FMI.In acest context de crestere a vulnerabilitatilor, FMI sustine ca"Respectarea tintei de deficit de 2,8% din PIB in 2019 ar fi un inceput", subliniaza FMI.Insa, conform estimarilor expertilor FMI,"In opinia staff-ului,", se arata in document.In consecinta, staff-ul FMI sustine ca este nevoie de masuri de calitate echivalente cu aproximativ un procent din PIB pentru atingerea tintei de deficit pe 2019. Printre masurile de calitate recomandate de FMI se numara reorientarea cheltuielilor fiscale dinspre salarii si pensii spre investitii si inversarea tendintei de reducere a investitiilor publice din ultimii ani.In plus,Potrivit expertilor FMI, este crucial sa fie reconsiderat ritmul de implementare a legii si sa fie realizata o revizuire comprehensiva a sistemului de pensii."Aceasta revizuire ar trebui sa reflecte spatiul fiscal disponibil si sa realizeze un echilibru intre nevoile sociale, o distributie echitabila si prioritatile bugetare", subliniaza FMI.Procesul de consolidare fiscala ar trebui acompaniat, in opinia FMI, de o continuare a inaspririi politicii monetare, avand in vedere presiunile inflationiste. Conform estimarilor FMI, in 2019 inflatia va ramane deasupra intervalului tinta, avand in vedere perioada buna prin care trece economia si stimulentele fiscale. De aceea, FMI recomanda autoritatilor sa ia noi masuri, care trec dincolo de un management strict al lichiditatii, pentru a tine sub control inflatia si care ar creste, de asemenea, credibilitatea si independenta bancii centrale.In sfarsit, FMI subliniaza ca este nevoie de o relansare a reformelor structurale pentru a imbunatati perspectivele de crestere pe termen mediu ale Romaniei.", se arata in raportul FMI.Totodata, reforma companiilor de stat trebuie repornita, iar