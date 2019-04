FMI si-a redus estimarea pentru economia Romaniei la 3,1%, Guvernul o vede la 5,5%

Nu ne ajuta nici contextul global: Lumea e intr-un moment delicat, cu multe riscuri

De asemenea, institutia apreciaza ca, anul viitor, economia Romaniei isi va continua ritmul lent, inregistrand o crestere de 3%, comparativ cu acest an, proiectie pe care si-o mentine pana in 2024.Rata anuala a inflatiei este prognozata la 3,5% la finele acestui an, in crestere de la 2,8% cat estima in octombrie, si la 3% la finele anului viitor."Pentru alte economii din regiune (Europa - n.red.) cu ritmuri de crestere robuste in ultimii ani, precum Polonia si Romania, cresterea este asteptata sa se tempereze pana la aproximativ 3%, pe termen mediu, reflectand diminuarea stimulentelor provenite din fonduri europene si a politicilor favorabile", subliniaza raportul FMI.Institutia mai prognozeaza un deficit de cont curent de 5,2%, in crestere de la 3,4% in octombrie si de 4,6% anul trecut, iar pentru anul viitor sustine ca va ajunge la 4,8%, continuand sa se mentina pe termen mediu la 3,5%.In schimb, FMI si-a mentinut estimarea privind rata somajului la 4,8%, iar pentru anul viitor a inaintat o prognoza de 4,9%.In ce priveste economia globala, Gita Gopinath, economistul sef al FMI, sustine ca trece printr-un "moment delicat".Cu toate acestea, Gopinath, care a fost numita recent in functie, nu a estimat o recesiune globala, intr-o conferinta de presa tinuta la Washington, dar a sustinut ca "exista multe riscuri" pentru economia globala.FMI a afisat, marti, in evaluarea periodica asupra economiei mondiale, "World Economic Outlook", o crestere globala de 3,3% pentru acest an si de 3,6% pentru 2020, in scadere de la 3,5% pentru 2019 si o mentinere pentru anul viitor.Revizuirea in scadere cu 0,2 puncte procentuale in privinta cresterii globale este larg raspandita - economiile dezvoltate afectate includ SUA, Marea Britanie si zona euro.De asemenea, FMI estimeaza ca economia britanica va creste cu 1,2% anul acesta, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de previziunile FMI din ianuarie, iar anul viitor cu 1,4%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale fata de previziunile anterioare.Revizuirile sunt in scadere marcanta, de 0,5 puncte procentuale, mai ales pentru Germania si Italia, care se afla deja in recesiune, pentru Germania fiind de 0,8% pentru acest an, iar pentru Italia de 0,1% pentru acest an.FMI se asteapta la performante scazute in America Latina, Orientul Mijlociu si Africa de Nord. In privinta Chinei, FMI anunta o crestere de 6,3% pentru acest an, o crestere cu 0,1 puncte procentuale fata de ianuarie, dar pentru anul viitor si-a redus estimarea cu 0,1 puncte procentuale, la 6,1%.Scaderile prognozate reflecta o incetinire in ultima parte a anului trecut, incetinire estimata sa continue in prima jumatate a acestui an. Ulterior, ar trebui sa se manifeste cresteri, ritmul continuand anul viitor. Cu toate acestea, Gopinath descrie aceasta redresare ca fiind "precara", prin faptul ca depinde de multe economii in curs de dezvoltare, in special Turcia si Argentina.In plus, volumul global al comertului cu bunuri si servicii estte estimat sa creasca in acest an cu 3,4%, sub evolutia de 3,8% din 2018 si sub estimarile FMI de 4% pentru 2019 din ianuarie, a aratat raportul fondului.