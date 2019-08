FMI trimite o misiune in Argentina, unde bursa s-a prabusit cu peste 30% intr-o saptamana si tot scade

Ziare.

com

Argentina trece in prezent printr-o situatie economica dificila dupa ce presedintele Mauricio Macri a suferit o infrangere la alegerile primare iar ministrul de Finante, Nicolas Dujovne, a demisionat la finalul unei saptamani in care peso-ul s-a depreciat cu 20%, iar Bursa de la Buenos Aires s-a prabusit cu peste 30%.In plus, chiar astazi, dupa numirea unui nou ministru de Finante, bursa a mai pierdut inca 8%."Urmarim cu atentie evolutiile recente din Argentina si suntem intr-un dialog continuu cu autoritatile cu privire la planurile lor pentru a raspunde la situatia dificila prin care trece tara. O echipa a FMI se va deplasa in curand la Buenos Aires", a declarat purtatorul de cuvant al FMI, Gerry Rice, intr-un comunicat de presa.Agentiile de rating au retrogradat vineri Argentina, pe masura ce investitorii parasesc tara, iar perspectivele se deterioreaza.Presedintele argentinian, liberalul Mauricio Macri, a suferit duminica o grea infrangere in fata contracandidatului de centru-stanga, fostul premier Alberto Fernandez, in alegerile primare, considerate o repetitie generala inaintea scrutinului prezidential din luna octombrie.Alberto Fernandez a pus sub semnul intrebarii programul de reforma sustinut de FMI in valoare de 56 miliarde dolari. Potrivit lui Fernandez, Argentina este "practic" in incapacitate de plata si ar trebui sa renegocieze termenii imprumutului cu FMI.In schimb, FMI a laudat performantele administratiei Macri apreciind ca masurile de reforma incep sa dea roade si vor simula cresterea economica. Pana acum, Fondul a eliberat 44 de miliarde de dolari din programul de imprumut pe trei ani insa multi economisti sunt de parere ca aceste fonduri sunt insuficiente pentru a rezolva problemele economice ale Argentinei.