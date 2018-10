Fondul Monetar International: Ingrijorarile geopolitice si tensiunile comerciale inchid fereastra de oportunitate pentru reforme

Ziare.

com

FMI a avertizat, sambata, ca "fereastra de oportunitate" pentru reforme se inchide in contextul cresterii riscurilor economie, relateaza AFP.Membrii Comitetului financiar si monetar international (IMFC), organism politic al FMI, si-au publicat recomandarile intr-un comunicat care marcheaza inchiderea reuniunii anuale a FMI si a Bancii Mondiale din insula Bali, la finalul unei saptamani marcate de scaderi puternice ale pietelor financiare."Cu o fereastra de oportunitate care se inchide, vom face sa progreseze de maniera urgenta politicile si reformele" necesare cresterii si prevenirii riscurilor, a precizat IMFC intr-un comunicat.Cresterea mondiala "ar trebui sa fie constanta pe termen scurt si moderata dupa aceea. Cu toate acestea, redresarea este din ce in ce mai inegala si unele dintre riscurile deja identificate s-au confirmat partial", subliniaza textul.FMI a redus in aceasta saptamana previziunea sa de crestere pentru PIB-ul mondial la 3,7% pentru 2018 si 2019 (-0,2 puncte procentuale), respectiv la acelasi nivel cu 2017.Exista riscuri crescande pentru economie, intr-un context de tensiuni comerciale ridicate, ingrijorari geopolitice, conditii bugetare care sunt mai dificile si care ating numeroase piete si tari emergente", se mai noteaza in comunicat.Secretarul american al trezoreriei, Steven Mnuchin, a declarat in aceasta saptamana ca si-a impartasit ingrijorarile sefului bancii centrale chineze privind slabirea yuanului. Totusi, el nu a precizat daca China va fi acuzata ca-si manipuleaza moneda in raportul bianual al administratiei americane care urmeaza a fi facut public saptamana viitoare.In comunicatul sau, FMI a parut sa ia la tinta cele doua mari puteri economice mondiale in plina disputa comerciala. "Ne vom abtine de la a face devalorizari concurentiale si nu vom utiliza cursul de schimb intr-un scop concurential", se precizeaza in comunicat.FMI-ul incurajeaza de altfel discutiile pentru restabilirea increderii in comertul mondial si "ameliorarea Organizatiei Mondiale a Comertului"