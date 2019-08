Kristalina Georgieva din Bulgaria a fost desemnata candidata UE la conducerea FMI. Pentru ea, trebuie schimbat regulamentul

Cine este Kristalina Georgieva

My grandparents had very little education. My parents finished high school. I was the first in my extended family to get a PhD. From a village in Bulgaria to CEO of the @worldbank -- this is what possibility looks like! #InheritPossibility pic.twitter.com/A3UcXh1B4D - Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) 25 mai 2018

Pentru ea trebuie schimbate regulile la FMI

"O felicit pe Kristalina Georgieva pentru rezultatul voturilor europene de astazi. Ii doresc succes deplin", a scris pe Twitter Dijsselbloem."Felicitari Georgieva pentru alegerea drept candidat european la conducerea FMI. In fata tensiunilor globale in crestere, este imperativa sustinerea FMI ca simbol al multilateralismului", a declarat Mario Centeno, presedintele Eurogrup."O veste buna si bine meritata", a declarat presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, intr-o declaratie transmisa Reuters pe email. Georgieva "va aduce o conducere puternica si cunostinte aprofundate despre tari", a apreciat Malpass."Doamna Georgieva a obtinut sprijinul a 56% din tari, reprezentand 57% din populatia UE, in timp ce Dijsselbloem a primit sustinerea a 44% din statele membre, reprezentand 43% din populatie", informeaza AFP citand o sursa de la Bruxelles, care a mai precizat ca ministrii de Finante europeni aveau programata o conferinta telefonica in seara de vineri pentru a analiza votul.Georgieva, in varsta de 65 de ani, este un politician de centru-dreapta. Apreciata pentru abordarea sa directa, Georgieva si-a construit cariera prin fortele proprii, urcand pana in varful ierarhiei Bancii Mondiale, unde a ajuns sa ocupe postul de director executiv in 2017, dupa o experienta de aproape 7 ani la Bruxelles, unde a ocupat, in cadrul Comisiei Europene, posturile de comisar pentru cooperare internationala si dezvoltare, respectiv buget si resurse umane.In cadrul Bancii Mondiale, Georgieva s-a facut remarcata pentru sustinerea acordata egalitatii de gen si combaterii schimbarilor climatice.Pe profilul contului sau de Twitter, Kristalina Georgieva are postata o imagine alb-negru a familiei sale si urmatorul comentariu: "Dintr-un sat din Bulgaria, CEO al Bancii Mondiale - asa arata posibilul"., in urma experientei ca director pentru Rusia in cadrul Bancii Mondiale in perioada 2004-2007.Ea si-a inceput cariera la Banca Mondiala in 1993, dupa cativa ani in care a predat, in special la prestigioasa Massachusetts Institute of Technology (MIT) din SUA.Nu s-a prezentat la niciun scrutin electoral in tara din care provine, Bulgaria, concetatenii descoperind-o practic odata cu numirea sa in cadrul Comisiei Europene. La nivel european, este afiliata dreptei moderate si pro-europene a Partidului Popular European (PPE), conform AFP.Guvernele statelor membre UE au inaintat o lista cu candidati, din care s-a detasat Georgieva, chiar daca, pentru ca aceasta sa preia postul, ar trebui modificate regulile FMI care impun ca directorii generali sa aiba mai putin de 65 de ani in momentul numirii.Necesitatea acestei schimbari de reguli ar putea slabi candidatura prezentata de UE, daca un numar suficient de mare de state membre ale FMI se opun modificarii.Conform opiniei unui oficial citat de Reuters, sprijinul UE si SUA ar fi suficient pentru a modifica regulile in cadrul acestei institutii internationale, dominata in mod istoric de statele occidentale. Aceeasi sursa a mai spus ca Franta, care conduce procesul de selectie,Pozitia de director general al FMI, pentru care candideaza Kristalina Georgieva, a fost intotdeauna ocupata de un european. Pana in iulie, la conducerea FMI din Washington s-a aflat frantuzoaica Christine Lagarde, care a demisionat pentru a ocupa postul de presedinte al Bancii Centrale Europene In ultimii ani, Kristalina Georgieva a mai fost candidata la conducerea ONU (2016), numele sau fiind de asemenea vehiculat luna trecuta de mai multi lideri europeni pentru ocuparea posturilor de presedinte al Comisiei Europene sau a Consiliului European.Nominalizarea sa la conducerea FMI a fost vazuta de unii ca o incercare de a da satisfactie statelor est-europene membre ale UE, dupa ce niciun candidat din fostul bloc comunist nu a fost selectat pentru cele cinci posturi de varf ale institutiilor Uniunii, in urma scrutinului europarlamentar din mai.Termenul limita pentru depunerea candidaturilor pentru postul de director general al FMI este 6 septembrie, iar selectia finala este asteptata sa se incheie pana pe pe 4 octombrie.