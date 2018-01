Ministerul Finantelor il contrazice pe Florin Citu: Nu avem in vedere contractarea niciunui imprumut

Ziare.

com

Vicepresedintele PNL Florin Citu a anuntat joi ca ministerul se pregateste sa contracteze al doilea imprumut ca marime din istoria Romaniei, in contextul unei crize. Imprumutul ar putea fi contractat de la Fondul Monetar International (FMI), Banca Mondiala (BM) si Comisia Europeana (CE), potrivit lui Citu.In replica, ministerul a anuntat oficial ca nu are in plan contractarea unui astfel de imprumut."Ministerul Finantelor Publice nu are in vedere contractarea niciunui imprumut de la organisme financiare internationale sau de la un grup de banci private, interne sau internationale, in contextul unei situatii de criza, asa cum fals s-a promovat in spatiul public", se arata intr-un comunicat de presa.Ministerul Finantelor anunta in fiecare an programul de emisiuni de titluri de stat pe piata interna si externa pentru asigurarea necesitatilor de finantare a deficitului bugetar si refinantare a datoriei publice, operatiune realizata in fiecare an., publicat pe site.Ministerul Finantelora, similar cu nivelul propus pentru 2017, iar, in crestere comparativ cu 2017."Potrivit programului indicativ, MFP intentioneaza finantarea necesitatilor la nivel guvernamental prin utilizarea instrumentelor de piata (emisiuni de titluri de stat pe piata interna, emisiuni de euroobligatiuni), emisiuni de titluri de stat pentru populatie si trageri aferente imprumuturilor contractate de la institutiile financiare internationale.Totodata, Ministerul Finantelor Publice beneficiaza de un rating suveran la nivelul gradului investitional, acceptabil tuturor mediilor investitionale, din partea celor mai importante agentii internationale de rating (Moody's, Standard & Pooor's si Fitch), cu o perspectiva stabila. De asemenea,, plasandu-se pe un onorabil loc 5 in acest clasament, din totalul de 28 de state UE", se arata in comunicatul publicat joi.