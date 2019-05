Misiunea FMI a venit la Bucuresti sa ne evalueze economia

Ziare.

"Luni, o echipa FMI, condusa de Jaewoo Lee, a inceput o vizita de doua saptamani la Bucuresti, pentru a realiza evaluarea anuala a economiei romanesti, cunoscuta sub denumirea Consultare pe Articolul IV. Echipa va discuta cu autoritatile romane evolutiile si politicile economice.Vor avea loc intalniri cu oficiali de la Ministerul Finantelor Publice (MFP), Banca Nationala a Romaniei (BNR) si alte agentii guvernamentale, precum si cu reprezentanti ai sectorului privat si ai organizatiilor neguvernamentale", a declarat reprezentantul rezident al FMI in Romania si Bulgaria, Alejandro Hajdenberg.Misiunea va da publicitatii o declaratie la incheierea vizitei si ar urma sa sustina o conferinta de presa pe 7 iunie, se arata intr-un comunicat al Fondului Monetar International, remis luni.In prezent, Romania nu are in derulare un acord de finantare cu Fondul Monetar International, insa institutia financiara evalueaza anual evolutia economiei romanesti, in baza consultarilor pe Articolul IV.Consultarile constituie un exercitiu de supraveghere care este obligatoriu pentru toate statele membre. Scopul consultarilor in baza Articolului IV este examinarea situatiei financiare si economice la nivel national si formularea unor recomandari generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare si economice de urmat pentru asigurarea stabilitatii si a unei evolutii pozitive la nivelul economiei.