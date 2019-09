O singura persoana candideaza la sefia FMI. E din Bulgaria

Ziare.

Georgieva, un economist bulgar nominalizat de statele europene membre ale FMI, se va intalni cu directorii institutiei financiare internationale, se arata intr-un comunicat al directorului general al Fondului Monetar International."Obiectivul Consiliului de Administratie este sa finalizeze procesul de selectie cat mai curand posibil si cel mai tarziu pana in 4 octombrie", precizeaza oficialii institutiei financiare internationale.In varsta de 66 de ani, Kristalina Georgieva a ocupat in trecut functia de vicepresedinte al Comisiei Europene si in perioada 2014 - 2016 a fost comisar pentru buget , supervizand prima reducere a bugetului multianual al UE.Oficialul a profitat de o recenta decizie a Consiliului director al FMI, care a aprobat eliminarea limitei de varsta pentru cei care candideaza la postul de director general. Potrivit unor prevederi anterioare, Georgieva nu ar fi putut candida, deoarece depasea limita de varsta de 65 de ani.Conform unei traditii nescrise, care dateaza de la infiintarea Bancii Mondiale si a Fondului Monetar International, in fruntea BM este numit un american, iar europenii desemneaza persoana de la sefia FMI. Cel mai mare actionar al Bancii Mondiale sunt Statele Unite ale Americii.