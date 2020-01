Sefa FMI avertizeaza: Economia globala risca o revenire in Marea Depresiune

Ziare.

com

Vorbind la Peterson Institute of International Economics din Washington, Georgieva a spus ca un nou studiu al FMI, care compara economia actuala cu anii 1920, care au culminat cu prabusirea pietei in 1929, dezvaluie ca este in curs un trend similar.In timp ce inegalitatile intre tari s-au atenuat in ultimele doua decenii, acestea au crescut in interiorul tarilor. Georgieva a criticat in mod special Marea Britanie."In Marea Britanie de exemplu, cei mai bogati 10% controleaza in prezent o avere echivalenta cu averea cumulata a celor mai saraci 50%. Aceasta situatie este asemanatoare la nivelul Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), unde inegalitatile intre venituri si averi au atins sau sunt apropiate de niveluri record".Georgieva a adaugat: "In unele privinte, acest trend ingrijorator este o reminiscenta a primei parti a secolului 20 - cand fortele gemene ale tehnologiei si integrarii au condus la prima epoca de aur din anii '20 si, in ultima instanta, la dezastrul financiar".Ea a avertizat ca probleme noi, cum ar fi urgenta climatica si protectionismul comercial crescut inseamna ca in urmatorii 10 ani vor fi probabil caracterizati de tuburari sociale si de volatilitatea pietei financiare."Daca ar trebui sa identific o tema de inceput al noului deceniu, ar fi cresterea incertitudinilor", a spus sefa FMI.Cu disputa care inca exista intre Statele Unite si Europa, "sistemul comercial global are nevoie de o reforma semnificativa", a aratat Georgieva.Georgieva a mai spus ca incertitudinile afecteaza nu doar companiile ci si oamenii, in special avand in vedere cresterea inechitatilor din interiorul multor tari."Inechitatile excesive impiedica dezvoltarea... si pot alimenta populismul si neintelegerile politice".Seful organizatiei de caritate Jubilee USA Eric LeCompte a spus ca "FMI a dat un mesaj puternic legat de posibilitatea unui nou dezastru economic major produs ultima oara in timpul Maii Depresiuni"."Cu inegalitati in crestere si ingrijorari privind stabilitatea pietelor, trebuie sa luam in serios acest avertisment", a declarat LeCompte.Intr-un nou studiu prezentat inaintea publicarii, saptamana viitoare, a noilor estimari economice mondiale, FMI a subliniat modul in care accesul la sectorul financiar din China si India in anii 1990 "a creat conditiile pentru cresterile economice din anii 2000","Acest lucru a contribuit la scoaterea din saracie a unui miliard de oameni", a spus Georgieva. Ea a avertizat insa asupra exceselor care au provocat criza financiara mondiala din 2008 si a notat ca, pentru multi, criza nu s-a incheiat, una din patru persoane din Europa fiind in pericol sa intre in saracie.