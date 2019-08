Seful biroului FMI din Varsovia devine reprezentantul regional al FMI pentru Romania

Ziare.

Reprezentantul FMI in Romania si Bulgaria a fost, pana in prezent, Alejandro Hajdenberg."Nadeem Ilahi, in prezent seful biroului din Varsovia, va coordona birourile din Bucuresti si Sofia, care raman deschise. Urmare incheierii mandatului, domnul Hajdenberg se reintoarce la Washington, in conformitate cu politicile standard de rotatie a cadrelor ale FMI", se arata in comunicat.Inaintea pozitiei sale actuale, Ilahi a fost sef de misiune pentru Bosnia si Hertegovina, Albania si Muntenegru, si a lucrat de asemenea in Egipt, Kazahstan, Republica Kargaza si Azerbaidjan."Activitatea sa de cercetare s-a concentrat pe redemararea convergentei in Europa de Est prin lanturile de valoare globale; efectele economice ale emigratiei asupra statelor din Europa Centrala, de Est si Sud-Est; natura si implicatiile contagiunilor internationale; si rolul macroeconomic al fondurilor petroliere", se arata in comunicat.Inainte de a se alatura FMI in anul 2000, Ilahi, originar din Pakistan, a detinut pozitii in invatamantul superior la Universitatea McGill din Canada si Universitatea Lahore pentru Stiintele Managementului din Pakistan. El detine licenta si doctoratul Universitatii din California.