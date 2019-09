ANRE vrea modificarea OUG 114, ca sa evite o procedura de infringement: Gazele interne nu vor mai merge prioritar catre consumul casnic

Conditiile puse de Comisia Europeana pentru a renunta la procedura de infringement

Ziare.

com

Informatia apare in nota de fundamentare a unui proiect de ordin, prin care reprezentantii ANRE vor sa modifice mai multe reglementari din sector, precum codul retelei si metodologia de stabilire a cantitatilor de gaze naturale pe care producatorii au obligatia sa le vanda cu prioritate."Prin avizul motivat suplimentar din data de 25 iulie 2019, adresat Romaniei de Comisia Europeana (Comisia) in cauza nr. 2012/2114, Comisia constata ca, prin obligarea producatorilor de gaze naturale din Romania sa puna la dispozitie productia lor in mod prioritar pe piata interna, Romania nu si-a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolelor 35 si 36 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si in temeiul articolului 40 litera (c) din Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piata interna in sectorul gazelor naturale si de abrogare a Directivei 2003/55/CE", se arata in nota explicativa.Oficialii ANRE arata ca, in baza principiilor suprematiei dreptului european si al cooperarii loiale, statele membre au obligatia de a abroga normele nationale contrare dreptului UE sau de a le lasa neaplicate, dupa caz, obligatie care incumba tuturor autoritatilor nationale, inclusiv cele administrative."Luand in considerare circumstantele prezentate, ANRE, in limita atributiilor si competentelor sale prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 160/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, a elaborat prezentul proiectul de Ordin conformandu-se astfel solicitarilor exprimate de Comisie prin avizul in cauza", au mai spus responsabilii reglementatorului.Proiectul de ordin publicat marti pe site-ul ANRE isi propune modificarea ordinului 52/2019, prin care sunt stabilite cantitatile de gaze pe care producatorii sunt obligati sa le vanda cu prioritate pentru asigurarea intregului necesar de consum al clientilor casnici si termocentralelor, ca urmare a OUG 114/2018 (modificata prin OUG 19/2019).Astfel, daca Ordinul 52/2019 prevede alocarea cu prioritate pentru consumatorii casnici in perioada 1 mai 2019 - 28 februarie 2022, noul proiect limiteaza aceasta perioada la 1 mai 2019 - 31 martie 2020.Saptamana trecuta, reprezentantii ANRE au afirmat, intr-o intalnire cu presa, ca Executivul european a cerut autoritatilor romane un calendar de dereglementare a pretului gazelor de productie interna, pentru a renunta la procedura de infringement impotriva Romaniei.In urma OUG 114/2018, Comisia Europeana a demarat o procedura de infringement impotriva Romaniei pentru faptul ca producatorii de gaze trebuie sa aloce cu prioritate gazele catre consumul casnic."OUG 114 si OUG 19/ 2019, care o modifica, ar trebui discutate impreuna in Parlament, altfel se va crea confuzie. Comisia Europeana ne-a sugerat sa elaboram un calendar de dereglementare a preturilor pe 18 luni. Eu sper ca acest calendar sa fie cuprins in legile care vor iesi din Parlament in urma modificarii OUG 114 si OUG 19", a declarat Dumitru Chirita, presedintele ANRE.Potrivit acestuia, in paralel, va trebui elaborata o metodologie de protectie a consumatorilor vulnerabili, respectiv statutul, modul de identificare si finantarea lor.Comisia de industrii din Camera Deputatilor a votat, martea trecuta, respingerea articolelor din OUG 114/2018 care reintroduceau preturile reglementate la energie si gaze.OUG 114 figura pe ordinea de zi a sesiunii extraordinare a Camerei Deputatilor de saptamana trecuta, insa Comisia pentru buget-finante din Camera Deputatilor a amanat intocmirea unui raport, astfel ca dezbaterile vor continua in sesiunea ordinara.OUG 114/2018 a plafonat la 68 de lei pe MWh, pentru urmatorii trei ani, pretul pentru intreaga productie interna de gaze naturale, iar OUG 19/2019 a modificat aceasta prevedere, lasand la pret plafonat doar cantitatile de gaze destinate consumatorilor casnici.