"Desi a acceptat sa investeasca pentru extragerea gazelor din Marea Neagra, Black Sea Oil & Gas ia in calcul sa dea in judecata guvernul"

dar nu excludem posibilitatea de a urma o actiune juridica in cazul in care calea dialogului nu va avea un rezultat pozitiv

La solicitarea, compania a anuntat ca - in baza investitiilor pe care le va face in perioada urmatoare - anticipeaza ca in primul trimestru din 2021 ar putea incepe sa extraga gaze din Marea Neagra.In acest context, sustine directorul general al Black Sea Oil&Gas (BSOG), Mark Beacom, compania asteapta cu nerabdare un dialog cu autoritatile romane privind "restabilirea tuturor drepturilor (sale - n.red.) in ceea ce priveste dispozitiile fiscale, comercializarea gazelor si alte aspecte de reglementare". In cazul in care dialogul va esua, insa, compania si-ar putea apara drepturile in instanta., a declarat Mark Beacom.Intrebat care sunt prevederile legislative pe care compania le gaseste cele mai impovaratoare, Mark Beacom a transmis pentruAsa cumv-a informat deja, pana la acest moment doar BSOG si-a exprimat intentia de a incepe pregatirile pentru extragerea gazelor din Marea Neagra. OMV Petrom, in schimb, a transmis ca isi amana decizia de a extrage gazele din Marea Neagra , din cauza efectelor negative pe care le vor avea asupra industriei petroliere Legea offshore si a Ordonantei 114.