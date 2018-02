CE: Romania si-a manifestat interesul de a se conecta la Coridorul Sudic de Gaze

Ziare.

Sefcovic a facut aceste declaratii ca urmare a unei reuniuni ministeriale la Baku a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze. Romania a fost reprezentata de catre Iulian-Robert Tudorache, secretar de stat in cadrul Ministerului Energiei."2018 va fi o perioada speciala pentru implementarea proiectului Coridorului Sudic de Gaze. Gazele din Azerbaidjan vor ajunge in Europa in 2020. Este un proiect strategic care va consolida securitatea energetica a Europei si, prin urmare, UE sustine proiectul inca de la inceput", a spus vicepresedintele Comisiei Europene.Maros Sefcovic a mai precizat ca, de la inceputul implementarii strategiei energetice, Uniunea Europeana a discutat cu tarile din Europa de Sud-Est pentru conectarea acestora la Coridorul Sudic de Gaze."Exprimarea interesului din partea unor tari precum Bulgaria si Romania are o importanta deosebita. Europa va fi mai puternica decat oricand datorita implementarii acestui proiect", a mai declarat inaltul oficial european.Coridorul Sudic de Gaze, de peste 3.500 kilometri, va permite transportul a peste zece miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an de la zacamantul azer Shah Deniz II din Marea Caspica pana in Italia.